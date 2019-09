Sfat de Sănătate. Riscurile acidului hialuronic injectat în buze

Cu siguranță ați văzut domnișoare cu buze ușor exagerate, ba chiar deranjante vizual din cauza chirurgiei estetice. Astăzi vedem împreună cum se ajunge într-o situație de acest gen. Chirurgul plastic Adrian Alexandru ne-a explicat la „Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea” care ar fi proporția corectă a buzelor, în functie de fața noastă. Tot acum aflăm și cum se face întreaga procedură ce duce la obținerea look-ului ideal.

„Multe femei sunt deformate din cauza acidului hialuronic. De regulă este un exces de acid hialuronic. Acidul hialuronic e prezent la nivelul corpului nostru, deci reacțiile alergice sunt extrem de rare. Ceea ce vedem din când în când, ca și rezultate nereușite, este rezultatul unei injectări exagerate”.

„La prima injectare, de regulă, acidul se dispersează la nivelul țesutului injectat, că vorbim de buze sau altceva. Prima injectare are o perioadă de remanență între 6 luni și un an de zile, dacă este ok injectat. Pacientele pot să revină la injectări sau pot să nu mai revină”.