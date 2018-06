Simti un gust metalic in gura? Mergi urgent la medic

Respiratia urat mirositoare si gustul metalic aparut in gura pot fi semne ca ceva este in neregula in organismul tau.

Atunci cand toxinele se acumuleaza in corp, rinchii tai nu le mai pot filtra cum trebuie. De aceea, incep sa apara tot felul de dezechilbre.

De exemplu, gustul mancarurilor se schimba, lasandu-ti o senzatie metalica in gura. Ce boala poti avea daca ai respiratia urat mirositoare vezi AICI.