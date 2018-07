Sorina Pintea, despre măsurile importante luate de Guvern în privința sănătății

foto- captura Antena 3

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit în cadrul emisiunii „100 de minute” de la Antena 3 despre șansele de a primi bani de la statul român pentru a tratament în străinătate, în special pentru bebeluși.

„Se schimbă mai multe lucruri, spun eu, în bine. Acest ordin nu a mai fost modificat din 2004 și categoric că nu mai răspundea cerințelor actuale. În primul rând, pentru bebeluși, copii cu vârste cuprinse între 0 și 1 an, aceste aprobări pentru copii se pot da direct, doar cu o scrisoare și cu documentele medicale emise de centrul universitar sau de medic. Dosarul vine direct la minister și se aprobă fără nicio problemă. Deja s-au aprobat primele 16 dosare. Ordinul a intrat în vigoare săptămâna trecută. Eu sunt foarte bucuroasă pentru că din aceste dosare majoritatea sunt copii. E un lucru foarte bun că s-a întâmplat asta”, a spus Sorina Pintea.

„O discuție de săptămâna trecută mi-a dat de gândit. Acești pacienți ar putea fi tratați în anumite clinici private din România, dar statul român nu decontează. Am reușit să înțeleg exact aceste mecanisme, dar nu am înțeles de ce nu facem aceste lucruri”.

Sorina Pintea a vorbit și despre problemele cu care s-a confruntat în ceea ce privește criza imunoglubulinei.

„În prima zi de muncă am înțeles că există probleme cu imunoglobulinele. Am început să studiez problema, am cerut niște date suplimentare și am început să le pun cap la cap! Mi-am pus problema la un moment dat să ne folosim de ce scrie în contractele cu distribuitorii, adică să aplicăm niște amenzi, dar m-am gândit că nu pot să fac asta tuturor firmelor fiindcă aș bloca aprovizionarea cu imunoglubuline. Am decis să declanșez mecanismul de protecție civilă.

Știam că nu au de gând să aducă imunoglobulină în țară, nu aveam nicio șansă. Prima tranșă promisă era pe undeva pe la sfârșitul lunii mai. M-am gândit că pentru copii am mai asigurat, dar adulții erau condamnați. Am avut curaj și fler, spun eu, deși a fost foarte greu”, a mai spus ministrul Sănătății.

„Pot să spun că cineva nu și-a respectat contractul pe care îl avea cu Ministerul Sănătății, cu România”, a mai spus ministrul.