Un neurochirurg celebru a dezvăluit semnele care apar înaintea accidentului vascular. La ce trebuie să ai mare grijă!

Foto: Pixabay.com

Accidentul vascular este una dintre cele mai frecvente cauze ale mortalității în lume.

AVC-ul se instaleaza cu o durere intensa de cap, urmata de ameteli intense, greturi si chiar varsaturi.

In conditiile in care aceste simptome sunt asociate de multe ori cu alte boli si nu cu unele neurologice in cazul, in care mai apar si urmatoarele stari este indicat de mers la doctor.

Halucinatiile reprezinta si ele semne ale unei probleme neurologice. Halucinatia este o tulburare psihica potrivit careia o persoana percepe evenimente sau lucruri care nu exista, iar experientele senzoriale nu sunt provocate de stimularea organelor senzoriale. Halucinatiile implica auzul, vazul, simtul tactil, mirosul si chiar gustul unor lucruri care nu sunt reale. Cea mai comuna forma de halucinatii sunt cele auditive.

Un astfel de accident vascular poate fi insotit, de cele mai multe ori, de tulburari de vedere, pierederea temporara a acesteia pentru perioade foarte scurte sau incetosarea vederii. Toate acestea reprezinta inca un semnal de alarma.

Sursa: doctorulzilei.ro.