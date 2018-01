Zona zoster. Șase remedii naturale pe care sa le incerci

Pixabay

Zona zoster este o infectie virala ce cauzeaza o iritatie dureroasa. Infectia virala este rezultatul actiunii virusului ce cauzeaza si varicela. Daca te-ai confruntat cu aceasta boala in copilarie, ar trebui sa stii ca virusul se afla in stare latenta in organismul tau si se poate reactiva oricand cauzand, in orice parte a corpului, o iritatie. Durerea este una dintre primele simptome ale aparitiei zonei zoster, iar unele persoane se pot confrunta si cu febra, sensibilitate la lumina si oboseala.

Nu exista niciun remediu pentru zona zoster, insa medicul de familie iti poate prescrie medicatatie antivirala pentru reducerea simptomelor. Nu este, insa, singura optiune. Exista cateva remedii naturale care pot, de asemenea, sa reduca durerea si disconfortul.

Bai terapeutice

Curatarea zilnica a zonei afectate reduce riscul de raspandire a infectiei. Fa o baie rece sau un dus pentru a inmuia pielea. Raceala apei poate reduce durerea si calma mancarimea. Si baile terapeutice (in care ai adaugat fulgi de ovaz sau amidond de porumb) pot fi de ajutor din acest punct de vedere. Ce trebuie, insa sa stii, este sa nu folosesti niciodata apa fierbinte care va accentua neplacerile datorita cresterii fluxului sanguin in zona respectiva. Dupa ce te-ai sters bine cu prosopul, spala-l imediat pentru a evita imprastierea virusului.

Comprese reci

Pe langa bai, compresele reci sunt si ele de folos pentru reducerea durerii si a mancarimii cauzate de zona zoster. Inmoaie o carpa in apa rece, stoarce-o apoi aplic-o pe zona afectata.

Repeta procesul ori de cate ori simti nevoia. Insa nu pune gheata pe zona zoster pentru ca ar putea creste sensibilitatea pielii si a intensitatii durerii.