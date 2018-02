SEMIFINALA EUROVISION ROMÂNIA LIVE din Sighișoara. ONLINE STREAM TVR - VIDEO

SEMIFINALA EUROVISION ROMÂNIA LIVE. ONLINE STREAM TVR - VIDEO. Seria semifinalelor Eurovision România se va încheia duminică, la Sighişoara, cu un nou spectacol-concurs în care vor intra 12 piese, iar concurenţii vor cânta pe scena unde, acum aproape 90 de ani, a concertat George Enescu, a anunţat, joi, Televiziunea Română.

Potrivit comunicatului, telespectatorii vor afla, pe 18 februarie, în direct, LIVE VIDEO, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi ONLINE STREAM pe TVR+, de la ora 21,00, cei trei finalişti ai semifinalei de la Sighişoara.

"Sala de spectacole 'Mihai Eminescu' din Sighişoara, gazda evenimentului, se va transforma într-un spaţiu inedit, în care istoria şi scenotehnica modernă se vor îmbina pentru a găzdui ultima semifinală Eurovision România din acest an. Scena va fi inundată cu un spectacol de lumini şi grafică de la cei peste 100 de mp de ecrane LED şi 380 de mp de cortine LED instalate de organizatori. După premiera realizată la show-ul precedent, când concursul s-a desfăşurat la 90 de metri sub pământ, în Salina Turda, în această duminică vom asista la o nouă premieră - concurenţii vor cânta pe scena unde, în urmă cu aproape nouă decenii, George Enescu susţinea un concert memorabil", a arătat TVR, într-un comunicat de presă remis AGERPRES.

Pe scena sălii de spectacole "Mihai Eminescu" vor concura SAVE ("All We Need"), Tomher Cohen ("Baby You're The Only One"), Sergiu Bolota ("Every Little Thing"), Dora Gaitanovici ("Fără Tine"), Teodora Dinu ("Fly"), The HUMANS ("Goodbye"), Iliana ("I Won't Lie"), Evermorph ("Live Your Life"), Alexandru Ungureanu ("Sail With Me"), Manuel Chivari ("Somebody To Love"), Maria Suciu ("Sweet Nothing") şi Denisa Trofin ("Tears").

Aceştia vor concura, alături de câştigătorii primelor patru show-uri, în Marea Finală din 25 februarie, de la Sala Polivalentă din Bucureşti.

Organizatorii au arătat că, în acest an, Selecţia Naţională se desfăşoară sub sloganul "Eurovision uneşte România!" şi, în premieră, în concurs au intrat 60 de piese, câte 12 pentru fiecare semifinală.

În Marea Finală, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre cele 15 piese rămase în concurs.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia.