Sevil Shhaideh, audiată de procurorii DNA

Fostul vicepremier Sevil Shhaideh a ajuns miercuri la sediul DNA, fiind citată în dosarul „Insula Belina”, în care este urmărită penal pentru abuz în serviciu.

Shhaideh a refuzat să facă declaraţii în faţa jurnaliştilor la sosirea la DNA.

Pe 17 ianuarie 2018, Sevil Shhaideh a fost citată la DNA, pentru a i se aduce la cunoştinţă rezultatul expertizei realizate în dosarul Belina. Experţii au redactat atunci raportul de evaluare a insulei Belina.

"Am primit raportul expertizei Avem un termen de analiză a acestei expertize, termen în care putem să formulăm observaţii sau obiecţiuni. Este o procedura, sunt obligată să mă prezint ori de câte ori sunt citată. Am venit, am preluat această expertiză, mă voi pronunţa asupra ei", a declarat Sevil Shhaideh atunci.

Surse judiciare declarau atunci, pentru Mediafax, că raportul de expertiză are 800 pagini.