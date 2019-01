SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO. La ce oră începe meciul lui Halep la Australian Open

SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, va avea o adversară foarte dificilă în prima rundă a turneului Australian Open, cel dintâi de Mare Şlem al anului, pe Kaia Kanepi (Estonia), potrivit tragerii la sorţi efectuate joi la Melbourne. Meciul ar urma să aibă loc marți, în jurul orei 10.00, ora României.



SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Halep (27 ani) a fost învinsă de Kanepi la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, cu 6-2, 6-4, în primul tur, baltica ajungând până în optimile de finală, unde a pierdut în trei seturi în faţa Serenei Williams.



SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Halep, finalistă anul trecut la Australian Open, a pierdut primul său meci din 2019, cu 4-6, 4-6 în faţa australiencei Ashleigh Barty, miercuri, la Sydney, însă Kanepi (33 ani, 70 WTA) nu a mai jucat de la US Open.



SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Simona Halep a reuşit să câştige primul său duel cu estoniana, în 2014, la Doha, cu 6-4, 3-6, 7-6 (5), în primul tur.



SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Un meci foarte greu va avea şi Mihaela Buzărnescu, desemnată cap de serie numărul 25, contra americancei Venus Williams (38 ani, 37 WTA), de două ori finalistă la Melbourne.



SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Nici Monica Niculescu (31 ani, 88 WTA) nu va avea un meci uşor, urmând să joace contra tinerei americane Amanda Anisimova (17 ani, 87 WTA).



SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Celelalte trei românce de pe tabloul principal de simplu par să aibă meciuri mai accesibile. Ana Bogdan (26 ani, 81 WTA) va înfrunta o adversară din calificări. Irina Begu (28 ani, 76 WTA) va primi replica germancei Andrea Petkovic (31 ani, 61 WTA), scorul meciurilor directe fiind egal, 2-2. Irina a câştigat ultimul meci, în toamnă, la Sankt Petersburg, cu 7-6 (5), 6-1, în primul tur. Sorana Cîrstea (28 ani, 84 WTA) va juca, în premieră, cu Rebecca Peterson, o suedeză de 23 de ani, care ocupă locul 62 în clasamentul mondial.



SIMONA HALEP-KAIA KANEPI LIVE VIDEO Campioana en titre de la Australian Open, daneza Caroline Wozniacki, a treia favorită anul acesta, o va întâlni în prima rundă pe belgianca Alison van Uytvanck. Germanca Angelique Kerber, numărul doi WTA, va debuta la Melbourne contra slovenei Polona Hercog. Japoneza Naomi Osaka, a patra favorită şi campioana de la US Open, va juca în primul tur contra polonezei Magda Linette.