1 MAI. Ziua Internațională a Muncii. Origini, semnificații, unde se serbează

1 MAI. Ziua de 1 Mai isi are originile in Statele Unite unde, in 1872, 100.000 de muncitori din New York au demonstrat cerand reducerea timpului de lucru la 8 ore. Data de 1 mai apare, pentru prima data, in legatura cu intrunirea, din anul 1886, a Federatiei Sindicatelor din Statele Unite si Canadei (precursoarea Federatiei Americane a Muncii). George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor si Tamplarilor, a initiat introducerea unei rezolutii care stipula ca „8 ore sa constituie ziua legala de munca de la si dupa 1 mai 1886”, sugerandu-se organizatiilor muncitoresti respectarea acesteia.

1 MAI. La data de 1 mai 1886, sute de mii de manifestanti au protestat pe tot teritoriul Statelor Unite, insa, cea mai mare demonstratie a avut loc la Chicago, unde s-au intrunit 90.000 de persoane, din care aproximativ 40.000 se aflau in greva. Rezultatul a fost acela ca circa 35.000 de muncitori au castigat dreptul la ziua de munca de 8 ore, fara reducerea salariului.

1 MAI. 1 Mai in istorie

Dar ziua de 1 mai a devenit cunoscuta in lumea intreaga in urma unor incidente violente, care au avut loc trei zile mai tarziu, in Piata Heymarket din Chicago. Numarul grevistilor se ridicase la peste 65.000, iar in urma ciocnirii cu politia au rezultat mai multe victime. In anul 1888, la intrunirea Federatiei Americane a Muncii, s-a stabilit ca in ziua de 1 mai 1890 sa aiba loc manifestatii si greve, pentru reducerea zilei de munca de 8 ore. Iar in anul 1889, social-democratii afiliati la Internationala a ll-a, au stabilit, la Paris, ca ziua de 1 mai sa fie o zi internationala a muncitorilor. La 1 mai 1890, au avut loc demonstratii in SUA, in majoritatea tarilor europene, in Chile, Peru si Cuba. La scurt timp, Federatia Americana a Muncii s-a dezis cu totul de 1 mai, celebrand in schimb Labor Day („Ziua Muncii”), anual, in prima zi de luni a lui septembrie. Pe 28 iunie 1894, Congresul SUA a adoptat un act confirmand aceasta data ca sarbatoare legala.



1 MAI. Unde se serbeaza 1 Mai

1 mai a devenit Ziua Internationala a Muncii. Exista, insa, si exceptii. De exemplu Australia, Elvetia si Statele Unite, 1 mai nu este o sarbatoare oficiala. In majoritatea tarilor vest europene, ziua de 1 mai este zi libera.

In tarile comuniste, ziua de 1 mai a fost transformata intr-o sarbatoare de stat insotita de defilari propagandistice. Regimurile comuniste incercau sa duca traditia unei miscarii muncitoresti internationale, aparuta sub egida celei de-a doua Internationale.

De asemenea, si nazistii au avut tentative de uzurpare a acestor traditii. Ziua de 1 mai, fusese transformata intr-o sarbatoare a comunitatii nationale germane, promitandu-se construirea unui socialism national, in centrul caruia nu se mai aflau muncitorii, ci arianul considerat un prototip al celor ce muncesc. Un discurs rostit de Hitler la 1 mai 1933 este edificator in acest sens: Certurile si neintelegerile simbolizate de lupta de clasa se transforma acum intr-un simbol al unitatii si inaltarii natiunii[3]. Ziua de 1 mai a fost transformata de catre nazisti intr-o sarbatoare propagandistica.

