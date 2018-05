A făcut amor cu iubita lui, dar ce a făcut după bărbatul din Constanța întrece orice imaginație. „Este de-a dreptul...”

Foto: Pexels.com

A făcut amor cu iubita sa, dat în tot acest timp bărbatul din Constanța pusese la cale un plan diabolic.

Individul a plasat un telefon în șifonier și a înregistrat tot actul sexual. După acest episod și-a terorizat fosta iubită și a șantajat-o că, dacă nu-i dă 8.000 de euro, o să-i trimită înregistrarea actualului partener al femeii.

În plus, a amenințat-o și cu moartea. „Am mers la domiciliul său. Acolo mi-a venit ideea să înregistrez video o parte din întâlnire, fără a avea un motiv anume sau un scop. În acest sens, am poziţionat telefonul meu mobil într-un şifonier din cameră, între mai multe articole de îmbrăcăminte, după care am întreţinut relaţii sexuale (...). Ulterior, am observat că am filmat doar o parte din întâlnire, memoria telefonului fiind limitată”, a declarat bărbatul în cursul urmăririi penale (rolli.ro). „Dumnezeul mă-tii dacă nu te omor eu pe tine, vezi tu!”, a fost doar una din amenințările lansate de bărbat.

Pentru fapta sa, bărbatul a fost condamnat la doi ani şi o lună de închisoare cu suspendare, scrie Adevărul.