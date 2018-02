Foto: Pixabay.com

Update: Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o alertă meteo, valabilă de duminică

În intervalul menţionat în sudul şi în estul Munteniei, precum şi în cea mai mare parte a Dobrogei vor fi precipitaţii mai ales sub formã de ninsoare, în general moderate cantitativ (10?15 l/mp). Se va depune strat de zãpadã, local mai consistent îndeosebi în judeţele Cãlãraşi şi Constanţa.

Vor fi intervale de timp în care ninsoarea va fi asociatã cu intensificãri ale vântului, cu viteze de 45-55 km/h, astfel încât aceasta va fi viscolitã, iar vizibilitatea scãzutã. Pe litoral rafalele vor depãşi 60...65 km/h, dar precipitaţiile vor fi mixte.

În București, zăpada va ajunge la 5 centimetri.

Știre inițială: Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunţat că temperaturile vor scădea uşor în weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminică vor începe ninsorile, urmând să se depună în Muntenia şi vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zăpadă, iar în Bucureşti între 3 şi 5 centimetri.

„Sâmbătă o să avem un ecart de la 0 grade în nordul Moldovei până la 8-9 grade în sud. În schimb în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, dar mai ales pe parcursul zilei de duminică, ne aşteptăm ca aria precipitaţiilor să se extindă pe partea de sud şi sud-est a ţării, mare parte din Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi sudul Moldovei. Vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, ceea ce înseamnă că în partea central sudică a Munteniei, poate chiar şi vestul Dobrogei, să se depună un strat de zăpadă în medie între 5 şi 10 centimetri. Iar la Bucureşti un strat de 3-5 centimetri. Deci începe ninsoarea şi în Capitală. Începem să avem cât de cât un decor de iarnă, numai că nu ţine mult. E până duminică seara, pentru că apoi, din nou, precipitaţiile se restrâng”, a declarat, pentru agenţia de presă MEDIAFAX, meteorologul de serviciu al ANM, Mihai Timu.

În schimb, chiar dacă vor fi uşoare intensificări ale vântului în următoarele zile, nu se anunţă viscol.

„O să bată puţin şi vântul, dar nu atât de tare la viscol. Sunt viteze între 45-55 km/h, cu uşoare intensificări pe partea de sud şi sud-est. Poate pe litoral să depăşească 60 km/h. Aşa, pentru câteva ore, poate să creeze un aspect de viscol, nu putem spune la 50 km/h, cu ninsoarea care o să fie. Temperaturile încep să mai scadă şi pe partea de sud. Dacă până acum am avut 9-10 grade, duminică vom avea cel mult între 1 şi 4 grade. Vor fi 2-3 grade şi la Bucureşti, deci este o răcire. Nu una dramatică, dar este”, a completat meteorologul.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, sâmbătă dimineaţa, atenţionare cod galben de ceaţă pentru şase judeţe din zona de sud a ţării. Din cauza acestui fenomen, vizibilitatea este scăzută. Astfel, sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă judeţele Olt, Vâlcea, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi. Atenţionarea este valabilă până la ora 10. Din cauza ceţii, vizibilitatea este scăzută local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.