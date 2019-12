Bogdan Chirieac, după perchezițiile de la sediul PSD din Arad: Genul acesta de imagini a dus PSD la 47%

Bogdan Chirieac a vorbit despre acțiunile DNA în dosarul de corupție de la vama Nădlac, dar și despre afectarea partidului PSD.

”Cred ca e un caz tipic de șpagă la frontieră, așa cum sunt nenumărate cazuri în patria noastră. Asta cred că este mai degrabă. Nu am niciun motiv să cred că DNA face din nou poliție politică. Am văzut că DNA, după plecarea Laurei Codruța Kovesi și venirea domnului Călin Nistor nu s-a mai implicat în acțiuni politice, de poliție politică, ba chiar nu a intervenit în campanie când era vorba despre Dan Barna. Nu am niciun motiv să cred că aici este ceva îndreptat împotriva PSD-ului. Nu, sunt niște camioane, probabil sunt și vreo câteva sute de mărturii în sensul în care s-a luat șpagă de la camioane ca să falsifici greutatea și să distrugi bruma de șosele care mai există în România.

Asta este partea pozitivă, că PSD, sub 20% cât are acum, nu are cum să mai scadă să știți. Genul acesta de imagini au adus PSD-ul la 47% în urmă cu trei ani de zile. Eu cred că dimpotrivă, asta va face bine PSD-ului, PSD care până la urmă, în doi ani și jumătate, a avut puterea și nu a modificat nimic, nimic în oprirea abuzurilor. Dar, repet, în cazul de față, eu nu am niciun motiv să cred că e un abuz. Stați să vedem restul de informații", a declarat Bogdan Chirieac, la un post de televiziune.