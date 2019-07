Clipe de groază pentru călători, în aeroportul Otopeni: „Am simțit că viața mea e în pericol și că nu am ce să fac” (VIDEO)

sursă foto: Ariel Constantinof Facebook

Momente de panică pe scările rulante din Aeroportul Otopeni au avut loc luni seară, după ce zeci de călători au fost la un pas de a se călca în picioare.

Imaginile au fost surprinse de un călător pe care le-a postat pe rețelele sociale.

„Am urcat într-un autobuz vechi în care era foarte cald și, câteva minute mai târziu, am ajuns la intrarea în aeroport. Eu și toți cei din avionul meu + alte două autobuze. Ulterior am văzut că pe o altă intrare debarcase alt avion întreg.

Eram SUTE de oameni și cu toții eram acolo în același timp, având la dispoziție DOAR o scară rulantă.

Era deja 1 noaptea trecute, lumea era frustrată și obosită, părea că toți am suferit întârzieri.

Se mergea la pas, încet, nu auzeam pe nimeni să râdă în hohote sau să fie prea vocal, așa, în general. Aducea mai mult a înmormântare.

Am pășit pe scara rulantă și am stat. În fața mea era plin de oameni, în spate plin de oameni – nici nu sunt sigur, de fapt, că am pus piciorul pe scara aia rulantă de bună voie și dacă nu cumva m-a împrins tot acest puhoi de oameni din inerție.

Înainte să ajung sus, să fiu nevoit să fac acel pas pentru a ieși de pe scara rulantă, mi-am dat seama că n-o să am cum să ies. Scara rulantă dusese sus prea mulți oameni deodată, oameni care nu mai aveau unde să se dea.

În continuarea acestei scări rulante era, de fapt, o altă scară rulantă. Și era acolo un moment de ne-continuitate care ne-a făcut sa ne blocăm. (asta se vede în video)

Mai aveam câteva secunde până sus și nu știam de ce să mă țin sau cum să sar ca să nu cad pur și simplu peste cei din fața mea – știam clar că și cei din spate ar fi căzut toți pe mine. “Buza” scării rulante, acel “loc” care nu se mișcă, era aglomerat. Nu aveai, efectiv, unde să te duci.

În clipa aia am simțit și vizualizat ieșirea din clubul Colectiv. În tot corpul. Am simțit că viața mea e în pericol și că nu am ce să fac. N-am unde să sar, n-am cum să rezolv nimic, nu am unde să mă duc, nu există scăpare. Și nici măcar nu luase foc tavanul. Pur și simplu nu era spațiu iar scările astea rulante, care ne fac un favor, acum deveniseră două mașinării de ucis oameni.

Am semi-căzut în încercarea de a mă da la o parte. Am încercat să vorbesc cu cei din jurul meu să aibă grijă că trebuie să ne dăm, să facem loc.

Cei din față nu realizaseră ce se întâmplă în spatele lor.

Cei din spatele meu nici atât. Sau, în cel mai bun caz, ca mine, se prindeau la jumătatea drumului că o să fie haos. Dar era prea târziu”, a scris Ariel Constantinof pe pagina sa de Facebook.