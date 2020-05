Concediu medical 2020. Ce fac persoanele aflate în carantină? Ultimele informații

Concediu medical 2020. Masuri suplimentare pentru persoanele aflate in carantina

Totodata, din data de 11 martie 2020 este activ si ordinul 414 al Ministerului Sanatatii, referitor la masurile de carantina in cazul persoanelor infectate cu CONVID-19. Acest ordin stabileste masuri care sa limiteze si sa previna efectele pandemiei. Totodata, reglementeaza eliberarea avizelor epidemiologice necesare pentru concediile medicale in cazul persoanelor aflate in carantina in spatii special amenajate – carantina institutionalizata – sau la domiciliu, in autoizolare.

Concediu medical 2020. Ce se intampla la iesirea din carantina institutionalizata

Directia de sanatate publica are obligatia ca la finalizarea carantinei institutionalizate a persoanelor sa elibereze un aviz epidemiologic de iesire din carantina. Acest aviz epidemiologic se poate transmite la distanta in format electronic.

Concediu medical 2020. Cum ar trebui sa procedeze persoanele izolate la domiciliu

Conform ordinului 414 din 2020, persoanele care au fost izolate la domiciliu in aceasta perioada si au nevoie de concediu medical, pot completa o declaratie pe propria raspundere. Aceasta declaratie se poate trimite medicului de familie in format electronic pentru eliberarea concediului medical.

