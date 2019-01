Dacian Cioloş neagă că s-ar fi întâlnit cu Florian Coldea la Viena

Dacian Cioloş a negat, luni pe Facebook, faptul că s-ar fi întâlnit la Viena cu fostul director adjunct al SRI Florian Coldea, după ce în presă au apărut informaţii în acest sens.

„M-am obişnuit cu aberaţiile spuse despre mine şi despre activitatea mea. Am aflat că Soros ar fi tatăl meu, că sunt un ultranaţionalist feroce, membru al unui partid în care nu am fost înscris niciodată şi că puterile oculte de la Bruxelles îmi spun ce trebuie să fac.

Mai nou, am fost preafericit de presa pro-PSD şi cu darul ubicuităţii. Am întâlniri oculte cu Florian Coldea la Viena. Viena, în decembrie, e un loc plăcut, numai bun de vizitat, doar că nu am mai ajuns acolo de vreo patru ani. Pe domnul Coldea nu l-am mai văzut de prin 2016, când ne-am întâlnit, în cadru oficial, la un eveniment cât se poate de public.

Ei bine, aceasta este o cale sigură de a otrăvi iremediabil societatea. De a ne transforma într-un popor speriat, neîncrezător şi uşor manipulabil, în poporul perfect pentru a fi condus de Dragnea şi de Vâlcov”, a scris Dacian Cioloş, luni pe Facebook.

