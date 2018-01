Dezvăluiri șocante despre crima din Titu. Interviu sfâșietor cu fosta soție a militarului: „Mă bătea foarte rău. A vrut să mă omoare”

Foto: captura Antena 3

Mihai Gâdea a prezentat în emisiunea „Sinteza zilei”, de la Antena 3, un interviu cu fosta soție a subofițerului MApN, care și-a ucis, marți, iubita, într-un coafor din Titu.

„Am fost împreună o perioadă foarte lungă de timp, încă din liceu. Avem un copil împreună, o fetiţă de 9 ani şi jumătate, care şi ea este foarte afectată, aflând de la televizor ce a făcut tatăl ei. Este traumatizată psihic. Am luat decizia de a divorţa de el pentru că nu mai suportam traumele fizice şi psihice la care eram supusă, era extrem de violent, consuma alcool, ajungea atât de beat acasă încât nu se putea ţine pe picioare şi în câteva cazuri abia am reuşit să scaă din mâinile lui.

Mă bătea foarte rău. Am inclusiv certificat medico-legal, am avut nevoie de îngrijiri medicale. Am depus plângere, am sesizat autorităţile de nenumrate ori, însă nu s-a luat nicio măsură, niciodată. Am fost nevoită, în baza certificatelor medico-legale să bag divorţ şi să fug din ţară pentru a-mi salva viaţa şi copilul. Eu nu mai sunt cu el de șapte ani", a spus fosta soție a militarului criminal.

Femeia spune că se aștepta ca militarul să aibă același comportament agresiv și cu următoarea iubită. „Mă așteptam, știam că va urma. Mă așteptam ca fata care este, fiind supusă aceluiași tratament, la un moment dat să cedeze și să plece”.

Mai mult, fosta soție spune că Poliția nu a luat atitudine în momentul în care ea îl reclama. „În momentul în care sunam și spuneam că mă bate, mă duceau la Poliție, dădeam o declarație și gata. Poliția orașului nu a făcut nimeni pentru mine”.

Alexandra, în vârstă de 27 de ani, a fost ucisă de fostul ei iubit, Florin Oprea, subofițer MApN, din cauza geloziei lui, acesta afându-se și sub influența alcoolului în momentul în care a înjunghiat-o cu cinci lovituri de cuțit. Victima avea un copil de trei ani cu cel care i-a luat viața Militarul a fost reținut pentru 30 de zile, iar procurorii vor cere arestarea sa preventivă.