REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. Eșec și la referendumul de la Olt. Judeţul îşi păstrează denumirea

REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. Prezenţa la urne în judeţul Olt, unde pe lângă redefinirea familiei oamenii au fost chemaţi la urne şi pentru schimbarea denumirii judeţului în Olt-Romanaţi, a depăşit cu puţin 27 la sută. ”E posibil să nu-i fi interesat (pe oameni - n.r.)”, declară preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu.

REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. Considerată o reparaţie morală şi istorică, schimbarea denumirii judeţului Olt în Olt-Romanaţi nu a fost o miză pentru locuitorii zonei.

REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. Potrivit datelor oficiale publicate de BEC, prezenţa la urne în judeţul Olt a fost de 27,19%.

REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. Silviu Neacşu, prefectul judeţului Olt, a declarat că în procesul de organizare a referendumului local au fost făcute investiţii serioase la nivel judeţean: "Vorbim despre 369.385 de votanţi, am tipărit 406.793 de buletine de vot. Am tipărit autocolante, am distribuit în bune condiţii buletinele de vot, n-am avut niciun fel de incident în organizare".

REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. La rândul său, preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu se poate vorbi despre o prezenţă diferită la referendumul local faţă de cel naţional, cauza fiind dezinteresul populaţiei pentru ambele teme supuse consultării.

REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. "Referendumul local nu a trecut, că n-a avut cvorum. Vorbim despre o prezenţă de 27, 19%. E exact ca la cel naţional. Lumea n-a venit nici la referendumul naţional, adică a fost o lipsă de interes pentru cele două referendumuri, nu neapărat pentru cel local. Lumea a arătat că nu e interesată de cele două subiecte care au fost abordate. În primul rând, e posibil ca unii să nu fi ştiut, pentru că noi am avut, în ceea ce priveşte referendumul local, la dispoziţie doar o săptămână pentru informarea populaţiei. Şi în al doilea rând, e posibil să nu-i fi interesat”, a spus Oprescu.

REZULTATE REFERENDUM PENTRU FAMILIE. Judeţul Olt este singurul judeţ din ţară în care, în paralel cu referendumul naţional pentru definirea familiei, s-a desfăşurat şi un referendum local pentru schimbarea denumirii judeţului în Olt-Romanaţi, ca şi formă de reparaţie morală şi istorică pentru locuitorii vechiului judeţ Romanaţi. Demersurile pentru această consultare locală au început în anul 2017.