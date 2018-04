Fumatul dăunează grav libertății. Povestea unui bărbat condamnat la șase ani de închisoare pentru că a cumpărat câteva pachete de țigări

Foto: pixabay.com

Adrian Ursu și Oana Zamfir au prezentat în emisiunea „Exces de putere”, de la Antena 3, cazul lui Lucian Vasile Ciocârlan, un șofer care s-a îmbolnăvit crunt când a văzut cât de dură a fost Justiția cu el.

Bărbatul a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru contrabandă, pentru că a cumpărat câteva pachete de țigări.

„Un bax și un cartuș. Am mers cu o cunoștință de-a mea să cumpărăm o mașină și pe acolo ne-am mai întâlnit cu cineva și de acolo ne-au urmărit și m-au băgat pe mine complice cu prietenul ăsta al meu. Eu le-am cumpărat din piață de la Fălticeni. Le-am cumpărat pentru mine, pentru o familie, am mai dat pe la vecini. Mi-au confiscate mașina, mi-au confiscate țigările. M-au chemat la Covasna la DIICOT. M-au ridicat și am dat declarații așa cum v-am spus până acum. (…) Când am aflat pedeapsa eram în București, în cursă, când m-am întors, mi-a fost rău. Nu știam ce e cu mine, m-am îmbolnăvit de diabet. Fiind tânăr, nu-mi era atât de rău”, a spus Lucian Vasile Ciocârlan.