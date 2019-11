Gabriela Firea răspunde ultimelor acuzații legate de asociația Dăruiește Viață: „Se încearcă o politizare a acestui proiect caritabil”

Foto: Facebook

Gabriela Firea a explicat în contextul controversat creat în urma sharelui său de pe Facebook, legat de activitatea ”Asociației Dăruiește Viață”.

Primarul General al Capitalei a infirmat existența oricărui blocaj al instituției în ceea ce privește asociația Dăruiește Viață . Gabriel Firea a declarat că susține în mod transparent acest proiect ce vizează construirea unui spital pentru copiii bolnavi de cancer.

Astfel, Gabriela Firea consideră că mesajul celor două fondatoare ale asociației, care fac lucruri minunate din punct de vedere caritabil, este dublat de un mesaj politic, pe de o parte pentru a-l sprijini pe Dan Barna, care s-a prăbușit în sondaje, și, pe de altă parte, ar avea ca scop întărirea unui alt candidat pentru Primăria Capitalei, la alegerile locale de anul viitor.

„Totul are legătură cu prăbușirea în sondaje a domnului Dan Barna, cu dezvăluirile privind faptul că are niște dosare, niște anchete la DNA, că nu mai este acel om curat de tip nou și că era nevoie de o lebădă neagră cum se spune în marketingul politic.Se încearcă o politizare a acestui proiect caritabil. Domniile lor fac campanie politică pentru un candidat, nu are rost să-i pronunțăm numele, pentru alegerile locale de la anul pentru Primăria Capitalei. Share-ul pe Facebook conținea că dacă ești peste jos și spui că ajuți la strângerea de fonduri pentru construirea unei clădiri de spital este minunat, dar atunci când spui că este exclusiv din fonduri private de ce ai nevoie de aparate de la Ministerul Sănățății, asta conținea share-ul meu de pe Facebook”, a declarat Gabriela Firea la ”Sinteza Zilei”.

Primarul susține că Primăria Capitalei este proprietarului terenului și al clădirii spitalului Marie Curie.

„Am fost o prezență discretă. Primăria Capitalei este proprietarul terenului și al clădirii spitalului Marie Curie. Am fost solicitați să eliberăm o parte din teren și de către conducerea spitalului și de către doamnele de la asociație, le-am sprijinat imediat. În două săptămâni s-au realizat toate actele. Au fost două proiecte: unul în 2017 și în 2018, prin care proprietarul solicitat prin primarul general transferea din domeniul public de stat în domeniul privat de stat pentru a putea elibera Guvernul. Nu am dat comunicat, nu am spus nimic. Doar în momentul în care au spus că nu am făcut nimic și că am blocat permanent acest proiect și că acum am mai dat acel share, mi-am permis să spun că nu am blocat și dovada faptului că nu am blocat este că terenul este al municipiului București”, a reiterat Gabriela Firea.

De altfel, primarul Capitalei a afirmat că a șters respectiva postare în legătură cu spitalul construit de asociația ”Dăruiește Viață”, încă de vineri dimineață, dar și că-i pare rău că a distribuit respectivul mesaj, pentru că s-a la o astfel de situție.

Gabriela Firea și-a atras un val de critici după ce a distribuit mesajul și a început un adevărat război mediatic cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele asociației ”Dăruiește Viață”.