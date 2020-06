Investigație-șoc! Apă contaminată la robinet în mai multe zone din România

Uniunea Europeană a dat un imbold României pentru că jumătate din populația României nu era racordată la canalizare, în 2007, când am aderat. E vorba de două miliarde de euro alocați pentru acest tip de infrastructură.

Cu siguranță, banii europeni au fost fraudați în mai multe locuri.

În comunele unde echipa Recorder a ajuns, autoritățile locale știau că apa din rețea este periculoasă pentru sănătatea cetățenilor, însă nu au comunicat acest lucru.

În lipsa informațiilor, oamenii apelează la propriile expertize.

"E foarte bună apa, ce să zic, nu are nimic. Bem și câte un litru de apă. Nu ne-a zis nimeni că nu e apă potabilă. Are gust bun. La cât am băut, oi avea limbrici în burtă", spun locuitorii unei localități unde apa nu e potabilă.