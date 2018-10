LOTO. Numere fantastice trase la extragerea de duminică, 7 octombrie

Loto 6/49: 21, 12, 40, 44, 33, 1

Joker: 9 – 21, 3, 42, 34, 4

Noroc Plus: 348051

Noroc: 6093405

Loto 5/40: 29, 25, 14, 10, 33, 40

Super Noroc: 035445

LOTO. Duminica, 7 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii octombrie Loteria Romana a acordat 12.848 de castiguri in valoare totala de 545.390,33 lei.

LOTO. Joi, 4 octombrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 30 septembrie, Loteria Romana a acordat 16.736 de castiguri in valoare totala de 856.147,19 lei.

LOTO. Loto 6/49: 3, 5, 41, 44, 38, 32



Joker: 40, 32, 41, 2, 38, 3

Noroc Plus: 1, 7, 0, 6, 6, 9

Loto 5/40: 5, 8, 14, 6, 31, 17

Super Noroc: 7, 1, 6, 3, 0, 9

Noroc: 1, 0, 0, 3, 5, 0, 2

LOTO. Duminica, 30 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 27 septembrie, Loteria Romana a acordat 14.857 de castiguri in valoare totala de 889.078,78 lei.

La tragerea Noroc de joi, 27 septembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 360.987,44 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-072 din Bumbesti-Jiu, judetul Gorj si a fost completat cu 1 varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

LOTO 6/49 Joi, 27 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile de duminica, 23 septembrie, Loteria Romana a acordat 19.320 de castiguri in valoare totala de 1.647.152,64 lei.

LOTO 6/49 La tragerea Loto 5/40 de duminica, 23 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 599.762,80 lei. Biletul norocos s-a jucat la agentia 73-020 din Bucuresti si a fost completat cu o combinata compusa de 12 numere (cu 795 de variante) si 3 variante simple la Loto 5/40 si cu 1600 de variante la Super Noroc. Pe langa premiul de categoria I, pe acelasi bilet, s-au mai inregistrat inca 35 de castiguri de categoria a III-a la Loto 5/40, iar la Super Noroc, s-au inregistrat 2 castiguri de categoria a IV-a si 14 castiguri de categoria a V-a, premiul total aferent acestui bilet insumand 607.932,14 lei.

LOTO 6/49Tot la Loto 5/40, la la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 65.318,00 lei. Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-020 din Galati si a fost completat cu 4 variante simple la Loto 5/40 si o varianta la Super Noroc.

LOTO 6/49: 34, 23, 15, 47, 4, 14



Joker: 24, 22, 40, 39, 27 / 17



Loto 5 din 40: 18, 23, 6, 40, 38, 16



Noroc: 4 2 9 0 0 4 8



Noroc Plus: 5 0 4 0 1 5



SUPER Noroc: 7 4 7 0 8 1



LOTO Duminica, 23 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi Loteria Romana a acordat 11.535 de castiguri in valoare totala de 511.449,84 lei.

LOTO 6/49 42 35 33 39 25 7

Joker 12 24 31 6 34 + 18

Loto 5 din 40 36 38 32 30 6 21

Noroc 4 1 6 5 1 2 8

Super Noroc 5 4 7 9 6 9

Noroc Plus 9 8 3 2 5 6

LOTO. Joi, 20 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto Aniversare de duminica, 16 septembrie, Loteria Romana a acordat 37.218 castiguri in valoare totala de 1.794.547,01 lei.

LOTO. La tragerea principala Joker de duminica, 16 septembrie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 79.111,86 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti si a fost completat cu 7 variante la Joker si o varianta la Noroc Plus.

La Loto 6/49, la tragerea principala de duminica, 16 septembrie, s-au inregistrat la categoria a II-a doua castiguri a cate 77.803,20 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Petrosani si a fost completat cu doua variante simple la Loto 6/46 iar cel de-al doilea a fost jucat la o agentie din Bucuresti si a fost completat cu o varianta simpla la Loto 6/49 si o varianta la Noroc.

LOTO. Rezultatele tragerii loto 6 din 49 din 16 septembrie 2018.

LOTO. Loto 6/49: 33, 22, 37, 36, 42, 29

LOTO. Joker: 2, 37, 34, 15, 21 +4

LOTO. Loto 5/40: 1, 19, 4, 31, 23, 26

LOTO. Noroc Plus: 532142

LOTO. Noroc: 2474155

LOTO. Super Noroc: 708053

LOTO. Rezultatele tragerii speciale loto din 16 septembrie 2018

LOTO. Loto 6/49 suplimentar: 14, 10, 23, 30, 8, 37

LOTO. Joker suplimentar: 21, 12, 18, 28, 32 +13

LOTO. Loto 5/40 suplimentar: 36, 2, 11, 4, 39, 8

LOTO. Duminică, 16 septembrie, au loc două trageri Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40. Loteria Romana sărbătoreşte 112 ani de la înfiinţare, motiv pentru care organizează Tragerile Speciale Loto Aniversare care constau in organizarea a doua trageri pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

LOTO. LOTO 6 DIN 49, LOTO 5 DIN 40, JOKER ŞI NOROC: Report de 4,3 milioane de euro la Joker şi de peste 1,4 milioane euro la Loto 6/49.

LOTO. Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentara, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

LOTO. La tragerile loto de joi, 13 septembrie, s-au inregistrat 12.206 castiguri in valoare totala de 628.862,98 lei.

LOTO. Numerele câștigătoare la tragerile loto de joi:

Loto 6 din 49: 42 20 3 34 31 13

Noroc: 9762293

Loto 5 din 40: 36 10 26 5 13 16

Super Noroc: 146725

Joker: 32 2 20 40 41 + 4

Noroc Plus: 409963

Loto de duminică 6/49 44 16 27 48 9 19

Joker 13 14 1 35 25 + 10

Loto 5 din 40 26 31 20 13 37 9

Noroc 9599146

Noroc Plus 545844

Super Noroc 022072

LOTO Duminica, 9 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 septembrie, Loteria Romana a acordat 13.723 de castiguri in valoare totala de 599.856,82 lei.

LOTO. Joi, 6 septembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la primele trageri loto ale lunii septembrie Loteria Romana a acordat 21.415 de castiguri in valoare totala de 1.909.912,87 lei.

LOTO. Loto 6 din 49. Rezultate Loto 6 din 49, numerele extrase joi, 6 septembrie 2018

LOTO 6 din 49: 45 43 28 14 18 4

Noroc: 1 2 2 0 2 9 4

LOTO 5/40: 18 17 15 37 36 6

Super Noroc: 7 0 5 4 8 5

Joker: 19 31 8 33 17 14

Noroc Plus: 3 9 4 8 0 5