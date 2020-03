MESAJE DE 8 MARTIE. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări pentru mame

05 Mar 2020 • 20:00

Foto: Pixabay.com

MESAJE DE 8 MARTIE. In fiecare an, de 8 martie, se serbeaza Ziua internationala a femeii. In Romania, insa, sarbatoarea are o conotatie si mai speciala, pentru ca la aceasta data se serbeaza MAMA.