MESAJE DE SF. MARIA. Cele mai calde mesaje, sms-uri și urări de Sf. Maria

Foto: Pixabay.com

MESAJE DE SF. MARIA. Mesaje de La multi ani de Sfanta Maria. Peste doua milioane de romani isi aniverseaza joi, 15 august 2019, ziua numelui. Daca ai si tu pe cineva drag caruia vrei sa-i urezi La multi ani, inspira-te de aici.

Afla daca este bine sau nu sa iti serbezi ziua numelui de Sfanta Maria aici.

MESAJE DE SF. MARIA. Mesaje de La multi ani de Sfanta Maria

MESAJE DE SF. MARIA. Ma bucur ca existi in viata mea si ma bucur ca Fecioara Maria, al carei numei il porti, mi te-a daruit pentru a ma bucura de prietenia ta sincera si neconditioanata. La multi ani, Maria!

MESAJE DE SF. MARIA. Ai aparut in viata mea ca o minune, nu degeaba porti un nume sfant, spre tine ma indrept acum c-o urare si c-un bun gand, sa fii mereu fericita, sa zambesti, sa razi mereu, si sa nu uiti nici o clipa, ca tu esti diamantul meu! La multi ani, Maria mea!



MESAJE DE SF. MARIA. Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. La multi ani de Sfanta Maria!

MESAJE DE SF. MARIA. Cu ocazia sarbatoririi numelui, primiti un calduros “La multi ani”, multa sanatate, multe realizari si tot ce va doriti langa cei dragi. La multi ani de Sfanta Maria!



MESAJE DE SF. MARIA. Intocmai ca Fecioara Maria, al carei nume il porti, invata sa ierti, sa fii mai bun, mai intelept, sa ma ierti cand gresesc si sa ma inveti sa fiu, la randul meu, un om mai bun. La multi ani, Marioara!



MESAJE DE SF. MARIA. Mesaje de La multi ani de Sfanta Maria – continuare



MESAJE DE SF. MARIA. La multi ani Maria/Marian/Marius! Ingerii sa-ti calauzeasca pasii si Sfanta Fecioara sa-ti lumineze drumul in viata.



MESAJE DE SF. MARIA. Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului un sincer „La Multi Ani”!



MESAJE DE SF. MARIA. Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum aripile unui fluture, la fel de fericita precum cantecul privighetoarei si la fel de frumoasa precum o gradina plina cu flori.



MESAJE DE SF. MARIA. Sa ai o zi frumoasa si sa te bucuri de numele pe care il porti! Sa fii fericita, iubita si bucuroasa! La multi ani de Sfanta Maria!



MESAJE DE SF. MARIA. Marian, La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.