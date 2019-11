MESAJE SF. ANDREI. Cele mai frumoase mesaje, urări și sms-uri pe care poți să le trimiți persoanei iubite

Foto: Pixabay.com

MESAJE SF. ANDREI. In fiecare an, pe 30 noiembrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Apostol Andrei. Peste jumatate de milioane de romani isi aniverseaza ziua numelui. Daca ai si tu un sarbatorit si nu esti inspirat, citeste in continuare. Sigur vei gasi ceva potrivit!

MESAJE SF. ANDREI. Andreea iti urez sa ai o viata senina ca rasaritul de soare iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iti urez o zi de neuitat si un calduros La Multi Ani!

MESAJE SF. ANDREI. Ma bucur ca existi in viata mea si ma bucur ca Sfantul Andrei, al carei numei il porti, mi te-a daruit pentru a ma bucura de prietenia ta sincera si neconditioanata. La multi ani, Andreea/Andrei!

MESAJE SF. ANDREI. La multi ani, draga Andrei! Sa ai parte numai de impliniri, iar viata sa iti fie o eterna sarbatoare!

Cu ocazia sarbatorii zilei tale de nume, iti doresc multa sanatate, fericire şi tot binele din lume. Sa ai parte numai de zile senine şi insorite! La multi ani Andreea/Andrei!

MESAJE SF. ANDREI. Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. La multi ani de Sfantul Andrei!

MESAJE SF. ANDREI. Iti urez La multi ani pentru ca porti acest nume şi fie ca Sfantul ANDREI pe care il cinstesti cu numele, sa-şi coboare ochii asupra ta şi sa iti daruiasca fericirea dorita şi liniştea interioara.

MESAJE SF. ANDREI. Azi, de ziua numelui, iti urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iti dorești. La multi ani!

MESAJE SF. ANDREI. La multi ani, fericire, impacare sufleteasca, flori, iubire, sanatatea te paleasca, prietenii sa nu te uite și sa ai bucurii multe!

MESAJE SF. ANDREI. Intocmai ca Sfantul Andrei, al carui nume il porti, invata sa ierti, sa fii mai bun, mai intelept, sa ma ierti cand gresesc si sa ma inveti sa fiu, la randul meu, un om mai bun. La multi ani de Sfantul Andrei!

MESAJE SF. ANDREI. La multi ani cu veselie / Sanatate pe vecie / Casa plina de bucate / Dragoste pe saturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La multi ani și sus paharul! La multi ani, Andreea/Andrei!



MESAJE SF. ANDREI. Felicitari cu ocazia acestei zile. Iti urez sa fii mereu sanatos, energic si plin de bucurie. La multi ani Andrei!

MESAJE SF. ANDREI. Andrei, La multi ani, plini de fericire si de impliniri! Sa te pupe norocul si sa ai numai zambete si soare in calea ta!

MESAJE SF. ANDREI. Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Multa sanatate! La multi ani!

MESAJE SF. ANDREI. Pastreaza-ti sufletul tanar si bucura-te neincetat, pentru mine ramai un prieten de nadejde si un om de valoare! Fie ca lumina Sfantului Andrei sa ne lumineze vietile si mintea mereu! La multi ani!

Citeste continurea pe SFATULPARINTILOR. RO.