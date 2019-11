Mihai Gâdea, apel către telespectatori: „E cel mai important moment din această săptămână”

sursă foto: captură Antena 3

Mihai Gâdea a făcut un apel către telespectatori să ajute o familie care se află într-o situație delicată, deoarece fiul lor, Emanuel, un bebeluș, nu poate respira autonom.

„E cel mai important moment din această duminică și poate din această săptămână. Când mulți vă vor întreba ce ați făcut la alegeri sau ce ați făcut astăzi, eu aș vrea să vă ofer un răspuns posibil: cel mai bun răspuns ar fi ”am salvat o viață, am salvat un copil”, este mesajul lui Mihai Gâdea, duminică, la Sinteza Zilei.

George, Violeta, Emanuel și Maria sunt o familie. Emanuel are trei luni, Maria are un an și trei luni, George este tatăl, iar Violeta mama celor doi copii.

Emanuel, o mână de om, este copilul cel mai mic din România care se luptă cu boala numită: amiotrofie spinală tip 1, ceea ce înseamnă că nu se poate mișca și respira fără ajutor. Tratamentul de bază înseamnă injecții periodice extrem de scumpe: 70.000 de Euro.

Însă, Emanuel mai are nevoie de un aparat ce costă 7.000 de Euro care să-l salveze dacă răcește și bani de chinetoterapie, aproximativ 2.000 de Euro pe lună. Familia a vândut tot pentru copiii lor și locuiesc la părinții lor.