Mircea Badea: „Am fost de acord cu domnul Dragnea într-o privință. La miting vor fi înfiltrați cetățeni care se vor da victime”

Mircea Badea a recunoscut în pasa dintre emisiunile Sinteza Zilei- În Gura Presei că pentru prima dată a fost de acord cu Liviu Dragnea.

„Sunt destul de rar de acord cu domnul Dragnea, dar astăzi am fost de acord cu domnul Dragnea într-o privință în care dânsul a spus că are informații că vor fi înfiltrați cetățeni care se vor da victime. Vor spune apoi că domnule m-au adus cu japca, cu lasoul. E foarte haios să te gândești la situația următoare: e un cetățean, i-a pus cizma PSD-istă pe grumaz, el nu a avut curaj să refuze, nu a avut incotro, dar are curajul să spună la televizor. Este la mintea cocoșului”, a comentat Mircea Badea.