Mircea Badea: Werner este disperat să îl voteze #rezist

Mircea Badea a vorbit în emisiunea „În gura presei” despre modul de acțiune al protestatarilor #rezist, făcând referire și la campania prezidențială a lui Klaus Iohannis.

„Când a fost mare miting împotriva abuzurilor, nu a fost nici cel mai mic incident. Zero incidente. Pe 10 august, când au spus ei că fac marele miting al diasporei, nu era foarte multă diasporă acolo, toate mesajele de dinainte de miting au fost violente. Aștept să fiu contrazis cu fapte. Nu are nimeni cum să mă contrazică cu fapte, pentru că faptele nu există. Nu am văzut nici măcar un singur mesaj care să nu fie violent. Cine pe cine aleargă prin oraș? Toate mesajele de violență, de ofensivă... ați văzut împotriva lui Werner? Werner este disperat să îl viteze #rezist”, a spus Mircea Badea.