Monumentele din București sunt din alamă, în loc de bronz. Primăria Capitalei denunță hoția

Adrian Ursu și Oana Zamfir au vorbit în emisiunea „Exces de putere”, de la Antena 3, despre faptul că s-a furat chiar și din statuile din București.

Totul s-a aflat după ce o parte din statuia Lupoaica lui Traian din fața Muzeului de Istorie a fost vandalizată și Primăria a vrut să reabiliteze monumentul.

Mai mult, pentru realizarea statuilor, au fost cheltuite sume uriașe:

„Căruța cu paiațe” - 4.000 lei + 1.220.000 lei (amplasarea)

„Vioara spartă” - 2.900.000 lei

„Împăratul Traian” - 246.000 lei

„Alexandru Ioan Cuza” - 3.880.00 lei

Și primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, denunță hoția și spune că a început demersuri pentru a rezolva această problemă.

„Și pentru noi a fost o surpriză, nu ne-am fi imaginat că cineva s-a gândit să înșele autoritatea publică locală și să schimbe natura aliajului. S-a decis ca aceasta nu este din bronz, ci din alamă. Am depus plângere la Secția 1 de Poliție, pentru statuia Împoratul Traian. Am mai depus una pentru Ansamblul monumental Marea Unire. Ele trebuiau să fie din bronz, așa cum scrie în acte, dar sunt din alamă. Banii trebuiau dați după efectuarea recepției, după expertiza tehnică. În cazul artistului Ioan Bolborea, cele patru ansambluri monumentale declarate de broz, deși nu erau, ele însumează 3 milioane de euro.

E procesul verbal care dovedește că nu e bronz, iar experții au o procedură non-invazivă prin care s-a dovedit. Ansamblu monumental Căruța cu Paiațe nu e din aliaj bronz, ci alamă. Noi am descoperit după ce s-a rupt monumentul Împăratul Traian. (...) Și am trimis Corpul de Control al primarului general, am analizat contractele și s-a primit măsura ca toate statuile din Capitală să fie analizată. La toate s-a descoperit aceeași problemă. (...) Sunt convinsă că emisiunea va fi monitorizată și de superiorii domnilor în cauză. Prima plângere a fost respinsă, neținându-se cont de respectiva completare. Nu aș face nimănui un rău, dar eu am obligație”, a declarat Gabriela Firea, pentru Antena 3.