O ieșeancă și-a prins iubitul în timp ce făcea amor cu amanta în pat cu bunica de 96 de ani. Este de necrezut cum s-a sfârșit totul

Foto: bzi.ro

Telenovelă însângerată într-o comună din judeţul Iaşi. O femeie și-a surprins iubitul în pat cu amanta și nu a mai stat mult pe gânduri. A pus mâna pe cuțit și a lovit-o pe rivală de mai multe ori.

Ca și cum nu ar fi fost suficient, martora atât a iubirii, cât și a crimei a fost bunica bărbatului, în vârstă de 96 de ani.

De cealaltă parte, bărbatul se apără și spune că nu este adevărat că ar fi făcut amor cu „vecina”.

„Iubita mea a plecat de acasă, iar vecina a venit până la mine. Când s-a întors soția, m-a găsit în casă cu ea, dar nu făceam nimic. Cum să fac cu bunica de față, are 96 de ani. Doamne ferește! Ea s-a enervat și a pus mâna pe cuțit. Când am văzut că a început să curgă sânge, am sunat la 112. A venit poliția, salvarea”, a povestit bărbatul pentru bzi.ro.

Victima nu este în stare gravă. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetări.