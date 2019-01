O șoferiță de autobuz a salvat un băiețelcare rătăcea pe marginea unui pasaj, deasupra autostrăzii, în Milwaukee. Era doar într-o bluziță, pe un frig năpraznic.

Prin intermediul imaginilor de la o cameră interioară de securitate facem cunoștință cu șoferița eroină, angajată a Serviciului local de transport din Milwaukee.

O altă cameră video, din exteriorul autobuzului, l-a filmat și pe cel mic, inițial mergând pe trotuarul din stânga.

Băiețelul, care nu a împlinit încă un an, era desculț și purta doar scutec și tricou, deși temperatura exterioară se apropia de 0 grade.Se pierduse și plângea, afirmă comunicatul serviciului local de transport. Când l-a zărit, șoferița a tras pe dreapta, a traversat strada și l-a luat în brațe, aducându-l apoi în autobuz. Călătorii i-au întâmpinat cu exclamații de compasiune, scrie onenewspage.com.

O femeie din autobuz își scoate haina și acoperă copilul, ca să-i fie cald până la sosirea polițiștilor și ambulanței.

DRAMATIC RESCUE: A Milwaukee bus driver pulls over and sprints across the street to rescue a baby girl wandering alone on a freeway overpass.



The baby, the ninth lost or missing child to be found by bus drivers in recent years, was unharmed. https://t.co/EYgd17JqXy pic.twitter.com/JYebqSGAxU