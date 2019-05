Profesoara de engleză din județul Alba a făcut amor de trei ori cu unul din elevii săi. Femeia și-a recunoscut în final „păcatul”

Profesoara de engleză din Săliştea, județul Alba, a făcut amor de trei ori cu unul din elevii săi.

Dacă inițial a negat, femeia și-a recunoscut în final „păcatul”, iar acum va primi o pedeapsă redusă.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia au finalizat cercetările în dosarul în care o profesoară de engleză a fost cercetată pentru că a întreţinut în mod repetat relaţii sexuale cu un elev minor.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Alba Iulia şi are ca obiect ”actul sexual cu un minor (art.220 NCP) acord de recunoaştere a vinovăţiei”. Ea a ales să-şi recunoască faptele şi să colaboreze cu procurorii, astfel va beneficia de o reducere a pedepsei şi de o judecată rapidă. Profesoara în vârstă de 35 de ani, D. A. E,. care a predat limba engleză la Şcoala Gimnazială din comuna Săliştea, a fost implicată într-un scandal sexual, fiind acuzată că a întreţinut relaţii cu un elev de clasa a VIII-a. După izbucnirea scandalului, în luna februarie 2019, femeia a fost reţinută şi prezentată magistraţilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, însă instanţa a dispus cercetarea ei în stare de libertate, sub control judiciar, dar cu interdicţia de a mai merge la şcoală. Ulterior, ea şi-a dat demisia din învăţământ.

Directorul Şcolii Gimnaziale ”David Prodan” din Săliştea, Ionela Gabriela Suciu, a spus că ea a fost cea care a sesizat poliţia. ”Eu personal nu am găsit nicio poză, dar am aflat că unul dintre elevii noştri deţine poze compromiţătoare cu una dintre profesoarele noastre. Am informat Inspectoratul Şcolar şi Poliţia din Săliştea şi am făcut o sesizare la Poliţia din Alba Iulia. Sesizarea a fost făcută de către mine, cu acordul Inspectoratului Şcolar”, a spus directoarea unităţii de învăţământ. Potrivit procurorilor, profesoara ar fi întreţinut relaţii sexuale cu minorul, de trei ori, în perioada octombrie 2018 – ianuarie 2019, scrie adevarul.