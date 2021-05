O româncă de 15 ani a dispărută în Franța: "Doar o minune va face posibilă găsirea Mariei"

Maria a dispărut în data de 26 mai, în jurul orei 14.00. Avea părut castaniu prins în coadă, iar asupra ei nu deținea un telefon mobil.

"Dragele mele .... Recunosc mă gândesc că doar o minune de oriunde va face posibila găsirea Mariei ...

Sunt prietenii mei, și de ieri nu o găsesc pe Maria. Locuiesc in Franța, tatăl profesor universitar , mama asemenea ... Au doi copii, acum doar unul ... (plâng în continuu de când am aflat) . Am rugat-o pe Claudia, știind ce putere are acest grup ! Multe suntem mame, mătuși, surori, și tot așa ... E greu de imaginat decât dacă treci prin așa ceva.

Vă rog, distribuiți oriunde și oricând, prietenilor prietenilor voștri ... Doamne să aibă milă! Aveți grijă de voi și vă mulțumesc înmiit!", este mesajul distribuit pe Facebook, în încercarea de a o găsi pe Maria, tânăra româncă dispărută în Franța.

Maria are 15 ani și 1.60 înălțime și 60 de kilograme. Fata avea părul prin în coadă și purta o pereche de pantaloni kaki, în stil armi, la momenutl în care a dispărut.

