Românii au luat cu asalt ghișeele. Cozi interminabile, la plata taxelor și impozitelor în mai multe orașe

Cozi s-au format la plata taxelor și impozitelor în mai multe orașe din țară. La Galați, mulți oameni s-au așezat la coadă noaptea, în timp ce la Suceava primul care și-a plătit obligațiile fiscale a fost primarul Ion Lungu.

Peste o sută de gălățeni s-au strâns la Direcția de Taxe și Impozite a Primăriei Galați în prima zi a anului în care au fost deschise ghișeele de lucru cu publicul. Zeci de persoane au ajuns în fața clădirii pe parcursul nopții pentru a fi primele la coadă.

Gălățenii, majoritatea pensionari, au format o coadă pe trotuarul din fața sediului Direcției de Taxe și Impozite a Primăriei Galați încă de la ora 5.00, deși funcționarii au început să lucreze cu publicul la ora 8.30. Oamenii care au făcut noapte albă au spus că vor să scape rapid de taxele și impozitele locale din acest an.

„Am ajuns la 5.30, am vrut să scap de obligaţii. Şi anul trecut am fost primul. De ce să stau stresat că am de plătit? Aşa achit dările şi scap de grijji. Ne aducem aminte de când stăteam la rând la lapte”, a spus Ion Pană.

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca au declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, că la coadă au stat și persoane care au solicitat eliberarea de certificate fiscale necesare firmelor.

La nivelul orașului Cluj-Napoca taxele și impozitele locale se pot achita și la primăriile de cartier.

La Suceava, primul care şi-a achitat taxele şi impozitele locale pentru anul 2019 a fost primarul Ion Lungu, care a vrut să dea, prin gestul său, un exemplu pozitiv comunității. Primarul a achitat o sumă de 534,30 lei către bugetul local al orașului Suceava, taxele fiind la nivelul celor de anul trecut.

“Am fost primul contribuabil care a plătit taxele și impozitele locale pentru anul 2019. Vreau să transmit prin acest gest un mesaj de spirit civic: să achităm taxele și impozitele locale pentru a putea realiza obiectivele de funcționare și dezvoltare. Taxele nu s-au majorat anul acesta, sunt identice cu cele din 2018”, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

Gestul primarului a fost urmat și de câteva sute de suceveni, care s-au așezat la cozi, așteaptând să își achite dările către bugetul local chiar din prima zi în care se fac încasări.