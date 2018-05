Statistici alarmante! Harta distribuirii pensiilor în România

Ieşirea la pensie înseamnă condamnarea la o viaţă în sărăcie pentru majoritatea bătrânilor din România. La nivel naţional, sunt peste 4,650 milioane de pensionari care au muncit o viață întreagă, au plătit contribuții la stat şi în final s-au ales cu venituri sub 1.000 de lei. Există însă judeţe în ţară unde pensia medie coboară chiar şi sub acest prag de mizerie.

Pensia medie în România este 1.071 de lei, sub 43% din salariul mediu net din ţară. Cu aceşti bani, bătrânii din România care iau pensie de la Casa Naţională, nu şi cei care benficiază de pensii speciale, sunt nevoiţi să trăiască în sărăcie, deşi nu au nicio vină.

Cele mai mici pensii sunt în judeţele Botoşani şi Giurgiu, unde pensionarii primesc în medie 860, respectiv 864 de lei, cu 20% mai puţin decât pensia medie la nivel naţional.

În clasamentul judeţelor cu cele mai mici pensii medii se mai află judeţele Vrancea , Bistriţa, Vaslui şi Satu Mare. În şase judeţe din ţară bătrânii trăiesc cu venituri sub 900 de lei, adică sub 195 de euro. Sunt zonele unde au existat cele mai puţine combinate şi uzine pe vremea comunismului. Zone unde majoritatea oamenilor au muncit în industraia textilă sau în cea alimentară cu salarii sub media naţională.

La polul opus, cel mai mare nivel mediu al pensiilor din România se înregistrează în Bucureşti, unde un bunic încasează o pensie medie de 1.362 de lei, cu 27% peste nivelul pensiei medii la nivel naţional, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Pe locul doi în topul judeţelor cu cele mai mari pensii se plasează Hunedoara, unde bătrânii iau 1.351 de lei, cu numai 11 lei mai puţin decât bucureştenii. Foştii angajaţi din minerit au ajuns să aibă venituri mai mari chiar decât actualii mineri şi astfel să-şi ţină în spate şi copiii, şi nepoţii.

Pe podium urcă şi pensionarii din Braşov cu o pensie medie de 1.279 de lei, judeţ unde mulţi dintre actualii bătrâni au lucrat pe platforma Uzinei Tractorul, ajunsă astăzi mall.

În topul judeţelor cu cele mai mari pensii se mai află Galaţi, unde mulţi pensionari au lucrat la fostul combinat siderurgic Sidex, actual ArcelorMittal, dar şi Prahova şi Gorj, potrivit Jurnalul.