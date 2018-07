Sute de gospodării, distruse de inundații. Ministrul de Interne: „Efecte s-au făcut simțite în 35 de județe și în București”

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit despre estimarea pagubelor provocate de inundațiile din ultimele zile.

„Situația s-a stabilizat. Am depășit etapa de intervenție pentru salvarea de vieți omenești. A început activitatea de evaluare a pagubelor. Ca principală concluzie, vârful de intensitate a fost sâmbătă, când au fost cele trei coduri de inundații. Au fost emise 172 de atenționări meteorologice. Din păcate, au fost înregistrate efecte mai mult sau mai puțin grave. Aceste efecte s-au făcut simțite în 35 de județe și în București. Asta înseamnă o încercare foarte grea. Facem eforturi pentru a fi pregătiți, după ce trec astfel de evenimente ne dăm seama cât de important este să anticipezi și să fii pregătit. Pot spune că pe acest segment, am făcut pași serioși. Am înregistrat situații dificile pe raza unor județe importante. Unitățile noaste au fost alertate la nivel de cod roșu. Salvatorii transmit cu insistență recomandări”, a spus ministrul Carmen Dan.

„Avem încă 138 de persoane evacuate în trei județe. Sper că aceste cifre vor scădea în următoarea perioadă. Se monitorizează Râul Trotuș. Situația este sub monitorizare, în Buzău am avut 400 de persoane izolate, din două comune. S-a intervenit foarte rapid, s-a restabilit conexiunea de drum”, a spus Raed Arafat, secretar de stat MAI.

Circulaţia rutieră este în continuare închisă din cauza inundaţiilor pe patru drumuri naţionale din judeţele Neamţ, Suceava şi Harghita, potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).