VINERI 13, tradiții și superstiții. De ce este considerată zi aducătoare de ghinion

Foto: Pixabay.com

VINERI 13. Vineri 13 este o zi considerata cu ghinion in multa lume. Se considera ca superstitia a plecat de la ziua in care s-a arestat majoritatea cavalerilor templieri (inclusiv Marele Maestru), la ordinal Regelui Filip al IV-lea al Frantei (vineri 13 octombrie 1307).

VINERI 13. O alta interpretare a acestei superstitii pleaca din Noul Testament si are legatura cu ziua in care a fost crucificat Iisus Hristos, iar 13 este considerat numar cu ghionion pentru ca este asociat cu Cina cea de Taina si tradarea lui Iisus.

Potrivit altor specialisti, “parintele” lui vineri 13 este Thomas W. Lawson, supranumit “regele cuprului”. In 1907, Lawson a publicat singurul sau roman intitulat “Vineri, treisprezece”, ceea ce pare sa fii adus inspaimantatoarea combinatie de superstitii in mentalul colectiv.



VINERI 13 in 2019

Potrivit Wikipedia, pot trece si 14 luni fara o zi de vineri 13, insa fiecare an calendaristic are cel putin o astfel de zi. Unii ani pot avea pana la trei zile de vineri 13, de exemplu 2015. In 2019 va mai fi o singura zi de vineri 13, in decembrie. La fel si in 2020, in lunile martie si noiembrie.

VINERI 13. Evenimente tragice

– Vineri, 13 ianuarie 1939, a pornit cel mai mare incendiu de vegetatie din Australia, care a ucis 71 de persoane.

– Vineri, 13 mai 1964 a avut loc una din cele mai cunoscute crime din istoria SUA – Kitty Genovese a fost violata si ucisa in plina strada sub ochii a 12 oameni care nu au ajutat-o. Lipsa de reactie a oamenilor a fost numita „sindromul Genovese” sau „efectul de spectator”.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.