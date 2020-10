Specialista DNA, care a inventat prejudiciul de 60 milioane de euro în dosarul Telepatia, rupe tăcerea: "Calculul a fost greșit"

Jurnaliștii de la Lumea Justiției au descoperit documente care demonstrează că dosarul Telepatia a fost fabricat de DNA, prin procurorul Emilian Eva (condamnat între timp pentru fapte de corupție), în scop politic, folosindu-se de toată gama de falsuri posibilă.

Raportul specialistului Aurelia Nicolae, folosit în dosarul Telepatia pentru a stabili prejudiciul, a fost emis pe calcule greșite, lucru recunoscut acum chiar de specialistă, în cadrul unei audieri la SIIJ.

Redăm, mai jos, audierea specialistei Aurelia Nicolae:

Întrebare: Cu referire punctuala la cazul ICA, care s-a privatizat in anul 2003, care considera martora ca sunt ultimii trei ani consecutivi, anteriori privatizarii?

Aurelia Nicolae: Ultimii trei ani consecutivi, analizand raportul de constatare, se raporteaza la: 2002 fata de 2001, 2001 fata de 2000 si 2000 fata de 1999.

Intrebare: Urmare a raspunsului martorei, rog sa precizati cum ati concluzionat ca rata cumulata a inflatiei pe ultimii trei ani consecutivi a fost de 125,8%?

Aurelia Nicolae: Este consemnat intradevar in raportul de constatare o rata cumulata a inflatiei pe perioada 1998-2001 de 125,8% insa acest aspect este retinut in mod eronat, intrucat calculul se realizeaza prin inmultire si prin raportare la 100, din an in an. Aceasta eroare o explic in conditiile in care am intocmit raportul de constatare in graba, termenele de realizare fiind scurte si aveam in acelasi timp mai multe lucrari de realizat (…) rata inflatiei cumulate pe ultimii trei ani anterior privatizarii este cea comunicata de Institutul National de Statistica, cea de 115,96%. In ceea ce priveste rezultatul diferit al ratei inflatiei din cele doua obiectiuni la expertiza judiciara stabilita de instanta, arat ca eu sunt cea care a stabilit ratele de inflatie, fiind ajutata de catre un coleg pe nume Cuciureanu Florin, specialist DNA, aceasta deoarece nu stiam foarte bine modalitatea de calcul a ratei inflatiei. Modalitatea prin care am calculat rata inflatiei este consemnata intr-un inscris olograf, personal, pe care il detin si pe care il depun in copie in prezenta cauza si din care reiese ca rata inflatiei cumulate pe cei trei ani anterior privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare este de 115,96%.

Continuarea pe luju.ro.