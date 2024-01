Surpriză pentru un consumator român, după ce a făcut sesizări că un an nu a primit nicio factură pentru energia electrică: "De fapt nu am contract cu ei"

Deși Hidroelectrica a anunțat la finalul lunii octombrie că facturile au început să ajungă la clienți, după ajustările de soft, urmând ca situația plăților să ajungă la zi, unii consumatori încă nu au primit documentele de plată pentru energia electrică pe care au consumat-o. Unii dintre ei au făcut mai multe sesizări, în ultimul an, și s-au trezit în situații bizare.

Un consumator român a relatat pe o rețea socială că este client al companiei Hidroelectrica din octombrie 2022, însă nu a primit nicio factură până acum. În urma reclamațiilor pe care le-a făcut, acesta a avut parte de o surpriză.

"Să știți și voi la ce vă așteptați"

"Am contract cu Hidroelectrica din 2022 luna octombrie. Nu am primit nici o factură în tot timpul ăsta. Am făcut plângere la protecția consumatorului și surpriză.De fapt nu am contract cu ei. Menționez că e primul contract făcut cu un furnizor de electricitate.

România, țara tuturor posibilităților", a scris acesta pe un grup de Facebook, potrivit ziare.com.

"Am făcut aceasta postare, să știți și voi la ce vă așteptați. Plus că operatorul mi-a vorbit de sus: "acum vorbesc eu", în momentul în care am încercat să îi explic situația", a adăugat autorul postării.

"Dacă ați putut să trimiteți indexul, contractul apare pe undeva"

Unii dintre membrii grupului au cerut detalii, alții au încercat să înțeleagă situația.

"Ai avut curent?"

"Da, dar nu s-a consumat pentru că nu a locuit nimeni acolo. Am consumat maxim 10 kw în această perioadă".

"Dacă nu avea contract cu ei nu cred că reușea să trimită indexul. Cred că totuși problema a fost în altă parte, au dat vină pe roboței, însă nici oamenii nu au reușit să rezolve nimic, probabil nu s-au mai sinchisit la un consum așa de mic."

"La asta m-am gândit și eu, poți pe baza răspunsului primit când dai indexul să le faci o nouă plângere la ANPC"

"Poate Hidro a dorit să vă facă cadou 10 kwh și cu asta basta. Faceți din nou contract cu ei, dacă puteți, sau schimbați furnizorul", i-a recomandat cineva.

"Un sfat, dacă nu consumi mai mult de 300 kw la adresa respectivă nu te chinui cu Hidroelectrica, doar îți pierzi timpul în zadar, eu sunt la a nu știu câtă sesizare deoarece nu îmi emit facturile."

"O să fac contract cu alt furnizor. Știu că sunt varză cu emiterea facturilor, nu mai zic dacă vrei să ei legătură cu ei", a răspuns autorul postării.

"Încercați să mergeți la o filială, operatorii habar au pe ce lume trăiesc. Dacă ați putut să trimiteți indexul, contractul apare pe undeva. Încercați să vă înregistrați și pe aplicație, vedeți dacă vă logați."

"Merge și pe aplicație", a precizat cel care a reclamat situația.

"Din septembrie 2022 am contract cu ei. Am primit doar 2 facturi cu 0. Am acumulat ceva consum, sunt curios când o să îmi trimită facturi de plată, nu cu 0. Am sunat la ei de vreo 4 ori au zis că se rezolvă, degeaba. Nu sun în altă parte nu fac plângere, nu mă grăbesc să plătesc".

"Au uitat să blocheze partea de contractare online"

Totuși, cineva a înțeles ce s-a întâmplat și a explicat.

"Acum am văzut un detaliu important. Dvs ați făcut contract în perioada în care aceștia au început să lucreze la sistemul informatic "implementat cu mare succes". În acea perioada, aceștia au uitat să blocheze partea de contractare online și deși au anunțat oamenii să NU FACĂ contracte, normal că oamenii au ignorat mesajele celor de la HE și au făcut contracte.

Problema e că acele contracte au trebuit să fie luate la mâna unul câte unul și introduse în noul sistem informat "implementat cu succes" și de mai multe ori s-a dovedit aici pe grup că au fost contracte care le-au scăpat celor de la HE...Ceea ce e și cazul dvs.."