Tânărul venea în fiecare weekend la prietenul lui cel mai bun și la soția lui. Întotdeauna sfârșeau să facă amor în trei, însă ceva s-a schimbat la el: ”Mă simt atât de rău că...”

Un tânăr a acceptat să își petreacă weekendul la prietenul său cel mai bun, care se afla acasă cu soția sa. Au jucat poker pe dezbrăcate și femeia a ajuns complet goală. Seara a dvenit palpitantă și s-a sfârșit cu o partidă de amor în trei. Au început să facă asta în fiecare duminică, însă ceva s-a schimbat cu mentalitatea băiatului. Acum nu mai știe ce să facă.

”Am avut parte de o partidă în trei cu cel mai bun prieten și soția lui. Mi-a plăcut la nebunie, la vremea respectivă, dar, ulterior, mă simt vinovat și inconfortabil.

Am doar 28 de ani. Ultima mea iubită a terminat relația cu mine în urmă cu aproape un an și de atunci nu prea am avut parte de partide de amor. Cel mai bun prieten al meu de la școala este căsătorit de patru ani.

Duminica următoare am mers la ei la masa de prânz și m-a rugat să mă întorc la casa lui pentru cină.

Când m-am întors, soția lui era într-o rochie sexy. Am luat cina și am băut mult vin. Amicul meu mi-a sugerat jucăm toți poker împreună și am fost de acord că este o idee grozavă.

Am continuat să bem în timp ce ne jucam și soția lui pierdea la fiecare meci. Am râs de ea, dar s-a sfârșit cu ea complet goală. Apoi s-a apropiat de mine, și-a pus brațele în jurul umerilor și m-a întors.

Ne-am sărutat și prietenul meu mi-a sugerat apoi să mergem cu toții la etaj. Am căzut în patul lor și am avut o partidă în trei uimitoare, ambii, împărțit-o pe soția lui. După aceea, mi-am cerut scuze și le-am spus că nu mai făcusem niciodată așa ceva. Amândoi au spus că a fost minunat și ar dori să o facă din nou.

De atunci a devenit un lucru obișnuit, care se întâmplă în fiecare weekend. Mă simt atât de rău că fac asta. Simt că mă folosesc de ei”, a spus tânărul.

Sursa: The Sun.