O tânără din Satu Mare, abandonată la naştere, s-a îndrăgostit de tatăl natural: "Da, am făcut amor cu el, chiar dacă știam că sunt fiica lui"

Tânăra a aflat cine sunt părinţii ei naturali în 2017, când a intrat în posesia unor documente şi a plecat să-i caute. I-a găsit în localitatea Pişcolt din Satu Mare şi s-a îndrăgostit de tatăl eibiologic.

„De atunci (n.r. luna octombrie 2017, n.n.) am venit în vizită în repetate rânduri. Tot din luna octombrie am început să am conversaţii telefonice cu părinţii mei naturali. De la începutul anului 2018, având întâlnirile cu familia naturală, am început să mă îndrăgostesc de tatăl meu natural, (…) iar acesta la rândul lui la fel (…).

De la data de 26.01.2018 am dormit împreună cu tatăl meu în acelaşi pat, întreţinând raporturi sexuale cu el, chiar dacă ştiam amândoi că suntem tată şi fiică”, le-a mărturisit fata anchetatorilor.

Și bărbatul a recunoscut relaţiile incestuoase cu fiica sa. Acesta a precizat apoi că le regretă.

"În data de 26.01.2018 ne-a spus că doreşte să se mute la noi definitiv (…). În fiecare seară, după ce soţia mea şi ceilalţi cinci copii adormeau, am întreţinut raporturi sexuale cu fiica mea”, a mărturisit bărbatul.

Cum a ieșit la iveală incestul

Mama naturală a fetei a fost cea care și-a dat seama că cei doi întrețin relaţii sexuale. Confruntat de femeie, acesta i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de fiică şi că vor să trăiască împreună.

„În dimineaţa zilei de 27.01.2018, când ne-am trezit, l-am întrebat pe concubinul meu (…) ce a fost cu mişcarea pe care am auzit-o în patul de pe partea cealaltă. Atunci, acesta mi-a spus că s-a culcat cu B. şi au făcut dragoste (…).”.

Cazul a intrat în atenţia Poliţiei abia după ce a ajuns la urechile sătenilor. Aceștia au intrat peste el în gospodărie și au fost la un pas să-l linşeze.

Ambii au fost trimişi în judecată

Procurorii au considerat că gradul de pericol social concret al faptelor comise de către cei doi inculpaţi este unul foarte ridicat, “având în vedere adusă valorilor sociale ocrotite de legea penală, modul de săvârşire a faptelor, aşa cum a fost descris mai sus, împrejurările în care faptele au fost comise şi, nu în ultimul rând, urmările produse în cazul lezării relaţiilor sociale referitoare la inviolabilitatea bazelor morale pe care este clădită familia, a desfăşurării vieţii sexuale a persoanei cu respectarea normelor morale şi fără a pune în pericol, sub aspect biologic, specia umană, în contextul convieţuirii sociale în cadrul familiei, relaţii ce ar trebui să implice, prioritar şi în detrimentul pornirilor sexuale, grija faţă de normala dezvoltare fizică, intelectuală şi morală a membrilor familiei”.

Chiar și cu mărturiile celor doi pe masă, Judecătoria Carei a considerat că acest aspect nu dovedeşte raporturile de filiaţie: “Instanţa reţine că la dosarul cauzei nu există dovada nici a paternităţii biologice a inculpatului K. I. faţă de inculpata P.B., legătura de rudenie dintre cei doi nefiind stabilită prin efectuarea unei expertize medico-legale de stabilire a filiaţiei, respectiv test ADN”, se arată în considerentele sentinţei penale 66/2020 a Judecătoriei Carei.

În lipsa dovedirii relaţiei biologice de rudenie directă şi în lipsa stabilirii legale a raporturilor de filiaţie dintre cei doi, judecătorul a reţinut că, deşi fapta în materialitatea ei există, lipseşte trăsătura esenţială care face ca fapta să fie prevăzută de legea penală: legătura de rudenie în linie directă dintre inculpaţi şi i-a achitat pe cei doi. Decizia Judecătoriei Carei nu este însă definitivă.