A apărut un nou tip de țeapă căreia îi cad victime românii aflați în vacanță în Grecia. "Trebuia să plătesc 120 euro și m-am trezit cu 1400 euro"

„INFO util: în cazul în care vreți să închiriați bărci cu motor, să fiți atenți la următoarele: când iei barcă, omul îți pune în față un contract standard, pe care nu-l citești, evident. În acel contract e stipulat cât trebuie să plătești pentru fiecare daună adusă bărcii, dar, mai ales, e scris că trebuie să plătești 100€ pentru fiecare zi în care barcă e în reparații.

Am pățit-o azi, am bulit elicea unei bărci. Ei spun că nu au piesele, că trebuie să le comande și orice comandă în Grecia durează 7 zile. Am verificat, așa e, la soarele ăsta orice mizerie comanzi online, aici vine după 7 zile (nu vă mai enervați la reclamele livratorilor români, aparent sunt speed of light).

Trebuia să plătesc 120€ și m-am trezit cu o gaură de 1.000, asta după negocieri serioase, de la 1400. Sfat - căutați pe net cât costă piesă, pe o elice mi-au cerut 250€, pe un site din Constanța am găsit-o la 90. Ajută la negociere”, a scris românul pe grupul Vacante in Grecia: info utile, de pe Facebook.

Românii care au speriat o plajă din Thasos. Un bucureștean a povestit toată întâmplarea: ”Am făcut cunoștință cu meltenismul neaoș românesc”

George a avut parte de o experiență neaplăcută în vacanța lui din Grecia.

El a făcut public incidentul de pe plaja din Grecia, unde a povestit spectacolul grotesc la care nu și-ar fi dorit să fie martor.

Grecia, jurnal de vacanță (10) - Limbaj de mahala și fițe de România:

”No, hai, făă, du-te în p**a mea și adă o bere! Da, ce, bă, ești nef***t?! Fă o la*ă! Nu vezi ca io vreau să fac un tik-tok, că pă stare durează puțin și nu mă vede lumea! Oite ce model finuț mi-am făcut pe buci!"

Și uite așa am făcut, de dimineață, cunoștință cu meltenismul neaoș românesc. Pe plaja din Skala Potamia.

Că Thassos e... pământ românesc știam încă din țară. Ce nu știam însă sau cel puțin speram să nu se întâmple era întâlnirea mea cu anumite metehne românești, precum limbajul de mahala și aroganța”, povestește bărbatul despre incidentul de pe plaja din Grecia.

Bucureșteanul povestește în continuare cum ziua i-a fost stricată din cauza grupului de români gălăgioși care a reușit să facă un spectacol grotesc și să aducă apucăturile de mahala în mijlocul turiștilor.

”Așa cum spuneam, ziua începuse frumos, mai ales că, la 100 de metri de hotel, pașii noștri s-au oprit fix în mare. Apă limpede, nisip fin, intrare lină în mare. Plajă, zicem noi, ideală pentru familiile cu copii mici.

Frumos, chiar mi-a plăcut, sincer! În ciuda faptului că în prețul șezlongurilor și umbreluțele n-a intrat și curățenia, pe care ne-am facut-o singuri! No problem!

La șapte euro, cât e consumația minimă pentru a beneficia de 2 șezlonguri și-o umbreluță, chiar nu am avut pretenții! Căci dacă nu stăteam pe sărăkie, cum ar spune unii, ne-am fi dus la fițe, la baldachine, unde plăteam 70 de euro. Stați liniștiți, și acolo curățenia era oferită cu țârâita!.

Cu limbaj precum cel evidențiat la începutul postării. Cu manele ascultate de pe telefon. Cu etalare de mușchi și de frumuseți rubensiene, ca doar, doar i-o remarca cineva.

Normal că am urmat exemplul altora și ne-am căutat liniștea tot pe plajă, dar mult mai departe. În jurul lor, lumea a pus... pauză, ceva etichete și multe semne de întrebare... Și era așa frumoasă ziua! Ce păcat!”, povestește George.