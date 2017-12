foto: Facebook/ Donald Trump

Istoria este plina de teorii ale conspiratiei, de la asasinarea lui Kennedy pana la faptulca Elvis ar fi in viata. In prezent, datorita net-ului practic in fiecare minut apar diverse informatii bomba. 2017 a fost un an in care oamenii s-au ingrijorat in legatura cu Illuminati, extraterestri si alte stiri de acelasi fel.

1.Dublura pentru Melania Trump

In octombrie 2017, cei care vad conspiratii peste tot au inceput sa se intrebe daca nu se intampla ceva ciudat la Casa Alba. Mai exact, daca nu cumva prima doamna a SUA nu are o dublura care sa o inlocuiasca la anumite evenimente oficiale.

Teoria bizara a aparut dupa ce a aparut un video cu Donald si Melania Trump.

Continuarea, pe Sfatulparintilor.ro.