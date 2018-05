Tragedia din Ungaria. Edilul din comuna Mica: În stare de şoc nu sunt doar părinţii, ci mulţi din sat

O familie din comuna Mica, judeţul Mureş, a rămas fără cei doi copii după accidentul din Ungaria. Băieţii au murit, dar şi soţia unuia dintre ei. Primarul Szekely Ladislau spune că părinţii morţilor, dar şi mulţi dintre localnicii din sat sunt în stare de şoc, transmite Mediafax.

Primarul comunei Mica, Szekely Ladislau, a declarat că trei copii au rămas orfani de ambii părinţi, în vreme ce alţi doi au rămas fără tată. Aceştia locuiau în satul Căpâlna de Sus.

„Erau liniştiţi, nu creau probleme. Părinţii lor sunt sociabili, se încadrau în societate, aveau un loc de casă. Sunt oameni la locul lor. Probleme nu am avut cu ei. Îşi făceau treaba. I-am văzut când am fost la ei, sunt cum sunt părinţii care îşi pierd doi copii deodată. Nu prezentau traume să necesite consiliere sau îngrijiri medicale, deocamdată. Copiii sunt mici şi nu conştientizează gravitatea celor întâmplate. Nu numai părinţii erau în stare de şoc, ci mulţi dintre noi, care am auzit”, a spus primarul Szekely Ladislau.