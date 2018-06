Tratament cancer cu Onconovical. Mărturie incredibila! Descoperă acum beneficiile tratamentului împotriva cancerului sută la sută natural! (P)

Onconovical este răspunsul pentru persoanele diagnosticate cu cancer, întrucât le oferă protecția de care au nevoie împotriva bolii și, ba mai mult, ajută organismul să lupte cu celulele canceroase, grație conținutului de substanțe active, dar și proprietăților celor 19 plante ce se regăsesc în compoziția acestui tratament pentru cancer și care sunt recunoscute în întreaga lume, încă din cele mai vechi timpuri.

Onconovical este un tratament sută la sută natural, recomandat persoanelor diagnosticate cu cancer. Printre cele mai importante extracte de plante regăsite în compoziția acestuia se numără usturoiul, vâscul, turmericul, orzul verde, dar și extractul de sâmbure de caisă, care are un aport însemnat de vitamina B17. Toate acestea sunt recunoscute încă din cele mai vechi timpuri pentru proprietățile benefice pe care le are asupra organismului în lupta cu cancerul.

Onconovical – cum acționează în organismul tău

Așadar, Onconovical este adjuvant în tratamentul cancerului, întrucât conform specialiștilor în medicină naturopată, acest remediu sută la sută natural are proprietatea de a stopa dezvoltarea celulelor canceroase, astfel că ajută la vindecare. Întărește sistemul imunitar și, implicit, starea pacienților, întrucât reduce efectele date de reacții adverse ce pot să apară de tratamentele clasice ca chimioterapie ori radioterapie și chiar oprește dezvoltarea celulelor canceroase în organism.

Creat din plante ce au fost folosite încă din cele mai vechi timpuri în medicina tradițională chinezească, Onconovical este recomandat pentru a trata hiperplazii, dar și cancer mamar ori cancer al stomacului.

Printre altele, Onconovical, care este format din 19 extracte de plante sută la sută naturale, poate fi folosit ca și detoxifiant, întrucât ajută la eliminarea toxinelor din organism, dar și a metalelor grele ori a pesticidelor. Așadar, specialiștii în medicină naturopată recomandă ca acest tratament să fie folosit și de persoanele care se confruntă cu dezechilibre ori în cazul în care sunt expuse unor factori de poluare, întrucât îi netrualizează.

Onconovical este recomandat, de asemenea, și pentru întărirea sistemului imunitar ori pentru tratarea durerilor de orice fel. Grație conținutului din plante, acest remediu naturist are proprietăți antibacteriene și antivirale, reglează glicemia, dar și nivelul de colesterol de tip LDL din sânge și ba chiar este indicat persoanelor care se confruntă cu hipertensiune arterială.

​Onconovical - ingrediente regăsite în compoziție și beneficii pentru sănătate

Onconovical este un supliment alimentar recomandat bolnavilor de cancer, întrucât are un conținut de 19 extracte de plante, ce au numeroase beneficii pentru sănătate. Descoperă care sunt cele mai importante dintre ele, mai jos:

Sâmburii de caisă

În compoziția Onconovical se regăsesc sâmburii de caisă ce au un conținut bogat de vitamina B17 sau amigdalină, așa cum este cunoscută în rândul specialiștilor. Aceasta are numeroase proprietăți în ceea ce privește tratarea cancerului, deoarece întărește sistemul imunitar și elimină și previne apariția celulelor canceroase

Usturoi

Din compoziția acestui tratament împotriva cancerului nu lipsește nici extractul de usturoi, ale cărui proprietăți sunt cunoscute încă din cele mai vechi timpuri. Are proprietăți antioxidante, dar și antibiotice, astfel că previne apariția cancerului și tratează infecțiile. Ajută, printre altele, la distrugerea celulelor canceroase în cazul cancerului pulmonar, esofagian sau mamar, dar și de colon ori leucemie.

Vâsc

Extractul de vâsc este recunoscut pentru proprietățile antitumorale și se regăsește în compoziția onconovical. Folosit ca leac încă din cele ami vechi timpuri, acesta inhibă dezvoltarea tumorilor, ameliorează durerile și îmbunătățește starea de spirit.

Turmeric

Unul dintre cele mai importante ingrediente din compoziția Onconovical este turmericul, care are un conținut bogat de curcumină. Așadar, conform specialiștilor, acesta este benefic pentru prevenirea unor tipuri de cancer ca cel mamar, pulmonar, de plămâni, cancer hepatic ori de colon, întrucât extractele din turmeric sunt responsabile cu inhibarea enzimei COX-2, despre care se spune că ar declanșa cancerul.

Astragalus

Conform studiilor, acesta este considerat ca fiind cel mai bun stimulator de telomeraze la nivel mondial.

Ce sunt telomerii?

Telomerii sunt acea regiune de ADN care se gasește la capătul fiecărui cromozom, exact ca in cazul uui șiret la pantof, daca șiretul nu mai are capăt acesta se destramă. Așa si in aceasta situație: fără telomeri (capătul cromozomilor) ADN-ul se degradează ducând la boli grave cu trecerea timpului.Telomerii protejează materialul genetic al celulelor. Ei sunt cunoscuți ca având un rol crucial in protejarea ADN-ului.Micșorarea lungimii telomerilor și îmbătranirea celulară sunt in strânsă legatură din punct de vedere științific. Scurtarea telomerilor se face progresiv odată cu înaintarea in vârstă și duce la apariția bolilor din cauza incapacitații organismului de a mai produce telomerază (acea enzimă care nu permite telomerilor sa isi piardă din lungime si reface secvențele de ADN). Așadar Astragalus-ul este un formidabil stimulent imunitar, un protector al ficatului, al plămanilor, colonului precum și al altor organe. Menționam faptul ca substanțele active din Astragalus sunt recunoscute ca agenți anti-cancer de excepție.

Onconovical este un tratament împotriva cancerului sută la sută natural, iar printre ingredientele sale se mai regăsesc orzul verde, cactusul, zeolitul dar cel mai importantă este vitamina B17 din sâmburii de caisă.

Onconovical - mod de administrare

Onconovical - adjuvant în tratamentul cancerului - poate fi administrat și copiilor și adulților. Doza celor din urmă este de trei capsule administrate dimineața, la prânz și seara, cu 30 de minute înainte de masă. Copii, însă, ar trebui să ia o capsulă, dimineața și seara.

De asemenea, deosebit de important este ca persoanele care au început să urmeze tratamentul cu Onconovical să adopte un stil de viață sănătos. Astfel, se recomandă eliminarea cărnurilor de culoare roșie, dar și a grăsimilor. Puteți consuma, în schimb, legume și fructe proaspete, ce conțin vitamine și minerale, vitale funcționării organismului.

Mărturia unei doamne din Timișoara cu rezultate incredibile: