foto: Facebook/ Tudor Chirilă

Când nu e pe scenă sau la repetiții, Tudor Chirilă își exprimă părerile politice în fața urmăritorilor săi. Acesta s-a arătat de-a dreptul revoltat în legătură cu propunerile parlamentarilor PSD privind abuzul în serviciu.

Cântărețul a transmis, prin intermediul unui live pe Facebook, care este părerea lui despre aceste modificări.

“Acum 30 de ani pe zidurile de la Piața Universității scria “De Crăciun ne-am luat rația de libertate”. În schimb acum, după 30 de ani, de Crăciun ne luăm șuturi în gură, cetățenii acestei țări. Pentru că în Parlamentul României infractorii își fac de cap; și cred că în capul lor e următorul discurs: Ce, bă’, frate, nu mai pot să fur în țara asta? Deci chiar am ajuns în situația asta în care am ajuns eu să nu mai pot să fur liniștit în țara mea? Eu, care sunt șef aici în Parlament? Nu mai pot eu să fur de câțiva fraieri din Justiție și trei procurori și cinci judecători, și de șmecherii aia de UE, nu mă lasă pe mine să fur și să-mi bat joc de banul public cum vreau eu? Păi nu se poate așa ceva... Pentru asta am furat eu o viață întreagă?, a spus artistul.

"Deci cam asta este logica. Și sunt abolut convins că ei cred sincer chestia asta. Adică, băi, frate, este absolut impardonabil ca eu să n-am voie să fur la mine în țară. Că eu sunt șef, eu sunt mafiot, mă-nțelegi? Și eu când sunt mafiot sunt mafiot și fur cât vrea mușchii mei. Și pe mine nu mă opriți voi, așa că fii atent ce fac: mă apuc să fac legile, să fur liniștit, și ultimul cadou pe care vi-l fac de Crăciun este această nouă propunere de modificare a Codului penal", a mai adăugat solistul Vama Veche.

Tudor Chirilă este de părere că ceea ce se întâmplă acum în țară va avea efecte negative pe termen lung și că nu vom mai putea noi, ca popor, să îndreptăm aceste greșeli dacă nu acționăm acum.

"Băi, frate, nici Ceaușescu nu s-a atins de codul penal cum se ating ăștia! (...) Ce trăim este istoric și probabil că ne va marca viața de acum înainte pe încă 50 de ani. [...] Întrebarea este: cam cât mai trebuie să se întâmple până ca oamenii să înțeleagă că țara asta nu va mai fi niciodată la fel dacă toate aceste legi trec? Cam ce trebuie să se întâmple ca să înțelegem că ceea ce se întâmplă acum în Parlament este de o gravitate fără precedent?", a mai spus Chirilă.