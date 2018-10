Tudorel Toader, despre Adina Florea în ședința CSM: ”Nu este la dosar vreo dovadă a comiterii vreunei fapte penale”

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, luni, în cadrul Secției pentru Procurori a CSM, că nu există la dosarul Adinei Florea nicio dovadă a faptului că sunt suspiciuni sau bănuieli rezonabile cu privire la comiterea unei fapte penale de către aceasta.

"Adina Florea are experiență profesională, îndeplinește toate condițiile, are aptitudini manageriale specifice funcției și nu are incidente să spunem de integritate, de natură să trezească suspiciuni asupra domniei sale, de la ANI, de la Inspecția Judiciară pe de altă parte. Pe 27 septembrie, ne aflam împreună aici și incidentul evocat, care a constituit temeiul amânării a fost sesizarea Inspecției Judiciare privind posibila abatere disciplinară comisă de domnia sa. Sesizarea a fost făcută pe 25 septembrie, cu două zile înaintea audierii, de la Inspecția Judiciară ni se spune că sesizarea a fost făcută chiar în ziua în care urma să aibă loc audierea", a declarat Tudorel Toader, în cadrul ședinței, informează Mediafax.

Ministrul Justiției a reiterat ideea potrivit căreia asupra Adinei Florea nu planează nicio suspiciune privind comiterea vreunei fapte penale.

"Ni s-a spus că există un dosar penal in rem, care nu o vizează pe doamna Florea. Astăzi, când discutăm, astăzi nu avem la dosar, în documentația pe care o examinăm nicio dovadă a faptului că sunt suspiciuni, bănuieli rezonabile cu privire la comiterea unei fapte penale. De la Ministerul Justiției, comisia a apreciat că doamna Florea, dintre toți candidații, îndeplinește cel mai bine condițiile pentru a fi propusă drept candidat pentru a prelua conducerea DNA", a completat Toader.

Ministrul a criticat și "dubla măsură pe care unii sunt tentați să o folosească", în ceea ce o privește pe Adina Florea.