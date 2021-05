Un brașovean imunizat cu două vaccinuri diferite nu poate obține adeverința de vaccinare. STS ridică din umeri

„Pe 14 martie mi-a venit rândul să primesc prima doză de vaccin Pfizer la un centru din Codlea”, a început să povestească Dinu Alupei. Pentru rapel era programat pe 4 aprilie, dar „pe 1 aprilie am fost depistat pozitiv la COVID și internat în aceeași zi la Spitalul CFR Brașov”, spune Alupei, potrivit Libertatea.

„Am avut nevoie de oxigen suplimentar, am făcut o formă nici ușoară, nici severă, nu știu dacă prima doză m-a ajutat, probabil că da, fiind hipertensiv și în grupa de risc, dar am ieșit pe picioare din acest spital și nu am ce să reproșez nimic nimănui. Am stat 14 zile în spital, până m-am negativat”, a povestit bărbatul.

Brașoveanul a fost externat pe 15 aprilie și a urmat tratamentul acasă pentru încă trei săptămâni, medicii spunându-i că poate relua procedura de vaccinare după 28 de zile de la data pozitivării. „Am intrat pe contul meu din platforma Rovaccinare pentru a încerca să mă reprogramez, dar nu am putut să aplic nicio comandă, eram blocat cu mențiunea că am ratat rapelul”.

Alupei a pus mâna pe telefon și a sunat la suport la numărul unic precizat în platformă. Operatorul care i-a preluat apelul a spus că ei nu sunt autorizați să intervină în platformă și i-a cerut să revină a doua zi. A revenit și operatorul i-a spus, susține Alupei, că trebuie să reia procedura de vaccinare de la zero, a încercat să-l programeze pentru o nouă primă doză, dar nu a reușit.

STS i-a răspuns că nu-l poate ajuta „Atunci m-am gândit să mă adresez celor de la STS, cei care administrează platforma. Mi-au răspuns imediat la e-mail, dar mi-au transmis că sesizarea mea excede obiectul lor de activitate și că au direcționat-o către DSP Brașov”, a continuat povestea brașoveanul.

Nici aici nu a primit răspunsul așteptat. Angajata DSP i-a spus că nu știe cine-l poate debloca în platformă, dar că o să prezinte cazul său superiorilor și că o să revină cu un răspuns.

„Răspunsul l-am așteptat în van, pentru că nu a venit. Și mi-am spus că dacă tot trebuie să o iau de la capăt cu vaccinarea, ar fi mai bine să apelez la medicul de familie să-mi administreze Johnson&Johnson, care are o doză unică”.

Alupei a considerat că urmează astfel sfatul medicilor din spital, cât și expertiza medicului de familie. Dinu Alupei și-a sunat medicul și l-a planificat pe 7 mai la ora 14.00. „La cabinet era totul bine organizat. Medicul mi-a luat temperatura și tensiunea și mi-a dat să completez formularele, iar asistenta m-a vaccinat”. „În timp ce mă aflam în sala de supraveghere postvaccinare a venit un domn să-mi spună că nu poate încărca datele mele în sistem, că sunt blocat. A dat câteva telefoane la DSP și a rămas în așteptarea unui răspuns, cert este că am plecat de acolo vaccinat, dar fără adeverința de vaccinare”, a povestit Alupei.

După trei zile, pe 10 mai, când l-a văzut vorbind la TV pe secretarul de stat Andrei Baciu, brașoveanului i-a venit ideea să-l contacteze pe reprezentantul Ministerului Sănătății. „I-am trimis un mesaj cu cazul meu pe contul de FB și, spre uimirea mea, mi-a răspuns și m-a îndrumat să-mi descarc adeverința de vaccinare de pe adulți.renv.ro. I-am scris că nu a înțeles situația mea, că nu am ce descărca, din moment ce nu figurez ca vaccinat.

Baciu m-a întrebat dacă medicul de familie știa că am primit prima doză de Pfizer, i-am spus că da, că alegerea a fost a mea să fac Johnson&Johnson, dacă tot trebuia să reiau procedura de vaccinare, așa cum mi-a recomandat operatorul de la call-center”.

Secretarul de stat Baciu a promis că îl va ajuta, însă până acum cazul brașoveanului a rămas fără soluție.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal