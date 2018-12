Un ministru PSD îl indică pe Iohannis drept ţinta criticilor lui Juncker: „E nevoie de o atitudine de coechipier, nu de competitor”

Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, scrie pe Facebook că îngrijorările preşedintelui Comisiei Europene Jean Claude Juncker sunt legate de nevoia de unitatea despre care a vorbit şi PSD, iar mesajul trebuie să ajungă la preşedintele Klaus Iohannis.

"Am citit interviul Preşedintelui CE Juncker. Reafirmă ceea ce noi, majoritatea parlamentară, am spus mereu, nevoia unităţii acasă. Cel care trebuie să înteleagă acest apel este Preşedintele Iohannis. În fond, nu noi ne-am jucat de-a pregătirea Preşedinţiei. Am pregătit Preşedinţia şi am afirmat asta, spre deosebire de Cotroceni. Haideţi să intrăm în 2019 cu demnitatea şi mândria cuvenită de a fi atât români cât şi europeni. Interviul lui Juncker ne arată încă o dată că Europa e îngrijorată, problema însă e simplă: evitarea blocajului la Cotroceni. Cred că şi domnul Preşedinte îşi doreşte un summit de succes la Sibiu, or pentru asta e nevoie de o atitudine de coechipier, nu de competitor cu Guvernul timp de 6 luni". scrie Rovana Plumb, pe Facebook.

Cu doar trei zile înainte de preluarea preşedinţiei Consiliului UE, preşedintele Comsiei Europene, Jean Claude Juncker a declarat că are "dubii" privind capacitatea României de a deţine Preşedinţia semestrială. Juncker a spus că, deşi este "bine-pregătit din punct de vedere tehnic", Bucureştiul nu a înţeles "deplin" ce presupune acest mandat, scrie Mediafax.