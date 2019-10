Una dintre victimele de la Colectiv a făcut declarații cutremurătoare, la Tribunalul București, unde au loc noi audieri. Haifawi Hani a susținut că a trecut prin clipe groaznice după teribila tragedia. Acesta a fost nevoit să își taie din coaste pentru a avea noi urechi.

”Am suferit arsuri pe 50 la sută din corp. Atunci in containerul din carebincercam sa ies am leșinat din cauza mediului. Am cazut jos inconștient și am fost calafat in picoarebde toată lumea. Am avut multiple dizlocații, cele mai grave dintre ele fiind cele ale umărului drept. Acum, am dureri cronice ce vor ține toată viața. Din cauza comei am pierdut peste jumătate din masa corporală. A trebuit să reînvăț să merg, să mănânc, să beau apă.

Din cauza arsurilor foarte puternice în continuare nu am păr pe craniu. Ca să pot avea urechi au trebuit să îmi taie coastele. Cand m-au scos din Colectiv aveam urechile carbonizate. Am certificat de handicap ce atestă că nu pot folosi la nivel maxim mâinile. Voi suferi si alte intervenții. Am făcut recuperare în Paris-Franța, apoi în Bordeaux și Toulouse. Din cauza operațiilor de la coaste și a mâinilor nu pot dormi noaptea. Este foarte deranjant.

Sufăr de șoc post traumatic, depresie și anxietate. Am atacuri de panică din ce în ce mai accentuate. Se întâmplă peste tot. Înainte aveam o prietenă și prieteni. Acum nu mai am nimic. Îmi este foarte frică de o viață plină de singurătate. Oamenilor le este frică de mine. Se feresc să mă atingă. Se tem să nu am ia vreo boală contagioasă de la mine. Se feresc să meargă cu mine și preferă să aibă prieteni normali. Am reale dificultăți în a mă reintegra social", a mărturisit Haifawi Hani