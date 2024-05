Gabriela Firea, despre întâlnirea lui Sebastian Burduja cu Klaus Iohannis: "S-a dat un semnal despre cine îl susţine. Eu mă bazez pe bucureşteni"

Gabriela Firea, candidatul din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a comentat întâlnirea lui Sebastian Burduja (PNL) cu preşedintele Klaus Iohannis, cu 10 zile înainte de alegerile locale.

Întrebată cum vede întâlnirea lui Sebastian Burduja cu Klaus Iohannis, Gabriela Firea a spus că în mod evident s-a dat un semnal despre cine îl susţine.

"Am fost și eu la Cotroceni, dar nu acum în campanie. Am fost acum peste un an de zile, când era ministru al Familiei și împreună cu ceilalți membri ai cabinetului, am avut câteva întâlniri legate de programul de guvernare. Între timp am avut cu totul alte întâlniri, neexistând în programa aceasta la Palatul Cotroceni. M-am întâlnit dimineață cu medici, cu asistente, cu regizor, cu actori, pentru că și cultura este foarte importantă în capitala noastră și în orice mare oraș.

M-am întâlnit cu profesori, cu învățători, cu cetățeni nemulțumiți că la Prelungirea Ghencea nu s-a avansat absolut deloc cu lucrarea pe care am lăsat-o într-un stadiu important și care trebuia să fie continuată. M-am întâlnit cu cetățenii de la Ciurel pentru că noi am terminat etapa întâi și normal era să ajungem cu drumul expres până la centură și de acolo la autostradă. Nu s-a făcut acest obiectiv și nu există explicații, bani au fost chiar dublii, ca și sumă pe lună față de mandatul meu.

Gabriela Firea: "A dat un semnal pe cine susține"

Deci nu e nicio scuză. Acum această întâlnire probabil că va fi explicată de către domnul președinte și de către domnul candidat al PNL. A dat un semnal pe cine susține. Eu mă bazez pe susținerea bucureștenilor, cei 250.000 care m-au votat data trecută și cei care sunt nemulțumiți de activitate actualului primar.

Mulți în toate cercetările sociologice se arată că două treimi dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de felul în care arată Capitala și pentru că s-au promis multe, foarte multe chiar și s-au făcut puține din toate punctele de vedere. Nu avem grădinițele promise, nu avem parcările la intrarea în Capitală care s-au promis, apă caldă de a doua zi, salariul de 1.400 euro", a spus Gabriela Firea, la Antena 3 CNN.

Gabriela Firea, despre Sebastian Burduja: "Nu ne atacăm la persoană şi nu spunem minciuni"

Întrebată apoi dacă crede în varianta în care Sebastian Burduja s-ar putea retrage înainte de votul din 9 iunie, liderul PSD, Gabriela Firea, a spus:

"Deloc, absolut deloc. Noi candidăm împreună la sectoare și separat la Primăria Capitalei și la Consiliul General. Chiar s-a luat o decizie în coaliție. Mi s-a părut corectă, mai ales că avem colaborări și protocoale și în țară, să prezentăm cetățenilor viziunea noastră, ce proiecte avem, care sunt prioritățile noastre și să nu ne atacăm la persoană, mai ales și să nu spunem minciuni.

Eu am respectat aceste înțelegeri, care au fost și publice, n-au fost înțeles ieri, în culise. Din păcate, dumnealui nu le-a respectat, dar nu asta este tema. Nu cred că se mai retrage cineva acum din cursă", a spus Gabriela Firea, candidatul PSD la alegerile din 9 iunie la Primăria Capitalei, la Antena 3 CNN.